[카드뉴스] 트럼프가 한국에 군함을 보내라고 했어요





































안녕하세요, AMEET 기자입니다.

트럼프 미국 대통령이 한국을 포함해 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 5개국에 호르무즈 해협에 군함을 보내달라고 공개 요청했어요.

호르무즈 해협은 전 세계 석유의 30%가 지나가는 중요한 바닷길인데요, 최근 이란이 미국과의 갈등으로 기뢰를 깔거나 선박을 공격하겠다고 위협하면서 긴장이 고조되고 있거든요. 실제로 일부 선박들이 피해를 입기도 했고요. 만약 이 해협이 막히면 국제 유가가 폭등해서 우리 생활에도 직접적인 영향을 미칠 수밖에 없어요.

문제는 한국 입장에서 보면 가도 문제, 안 가도 문제라는 점이에요.

군함을 보내면 이란의 반발을 살 수 있고, 안 보내면 미국이 무역 압박 카드를 꺼낼 가능성도 있거든요.

그래서 우리는 조건부 파병같은 전략이 필요해요, 유럽 국가들도 함께 참여하고, 임무는 기뢰 제거로만 한정하며, 기간도 90일 이내로 제한하는 방식이에요.

무조건 응하거나 거부하기보다는, 우리의 이익을 지키면서 동맹도 유지하는 균형 외교가 필요한 시점이에요. 복잡한 국제 정세, AMEET이 앞으로도 알기 쉽게 전해드릴게요!

관련기사

▶ 해당 보고서 보기 https://ameet.zdnet.co.kr/uploads/8cc1380f.html

▶ 지디넷코리아가 리바랩스 ‘AMEET’과 공동 제공하는 AI 활용 기사입니다. 더 많은 보고서를 보시려면 'AI의 눈' 서비스로 이동해주세요. (☞ 보고서 서비스 바로가기)