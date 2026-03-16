BTS 컴백 공연...주변 건물 통제·지하철 무정차 통과

오는 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 서울 광화문광장 일대에 안전 통제가 시행된다.

16일 서울시에 따르면 공연 당일인 21일 광화문광장 인근 31개 건물이 집중 관리 대상으로 시정될 예정이다.

광장과 맞닿은 6개 건물은 전면 출입구를 폐쇄하는 방안이 검토되고 있다. 나머지 25개 건물은 옥상을 비롯한 상층부 출입 통제 조치가 요청됐다.

11일 서울 종로구 광화문역 인근에 넷플릭스 BTS 공연 생중계 홍보물이 설치됐다. (사진=지디넷코리아)

최대 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 건물 옥상이나 발코니에서 공연을 관람하기 위해 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해서다.

공연 당일 대중교통 이용도 일부 제한된다. 시청역 1, 2호선과 경복국역 3호선, 광화문역 5호선은 공연 당일 무정차 통과가 시행된다. 시청역과 경복궁역은 오후 3시부터 오후 10시까지, 광화문역은 오후 2시부터 오후 10까지다.

BTS 공연 지하철 무정차 통과 안내, 사진_서울교통공사 인스타그램

역사 혼잡을 줄이기 위해 이들 지하철역 출입구 29곳도 당일 오전 5시부터 오후 10시까지 통제된다.

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공연 종료 시간대 이용객 증가에 대비해 지하철 2, 3, 5호선에는 임시열차도 증편한다. 총 12편성을 투입해 24회 추가 운행할 예정이다. 임시열차는 오후 9시부터 막차 시간까지 운행한다.

공공자전거 따릉이 이용도 일부 제한된다. 공연 전 광화문, 종로, 시청, 명동 일대 대여소 58곳이 임시 폐쇄된다.