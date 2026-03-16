1월 전기차용 전해액 中 점유율 90.5%…전년비 확대

16일 SNE리서치에 따르면 지난 1월 전 세계에 등록된 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 전해액 총 적재량은 8만9천톤으로, 전년 동기 대비 13.6% 성장했다.

국적별 점유율 기준으로는 중국 기업들이 전해액 시장 내 우위를 유지하고 있다. 2025년 4분기 기준 중국 기업 점유율은 90.5%로 집계됐다. 한국과 일본 기업은 각각 5.8%, 3.7%를 기록했다. 전년 동기 대비 소폭 감소한 수치로, 중국 업체 중심의 공급 구조가 강화되는 흐름이다.

같은 기간 중국을 제외한 시장 적재량도 3만5천톤을 기록하며 전년 동기 대비 25% 증가해 견조한 수요 확대 흐름을 이어갔다.

글로벌 전해액 공급 추이(출처=SNE리서치)

1월 글로벌 전해액 시장에서는 주요 공급업체들의 성장세가 두드러졌다. 틴치는 전년 동기 대비 3% 증가한 2만1천톤을 기록하며 시장 1위를 유지했으며, 캡켐은 1만2천톤 으로 12% 성장해 뒤를 이었다. BYD는 1만1천톤으로 전년 동기 대비 4% 감소했으며, GTHR은 8천톤을 기록해 42% 증가했다.