동화일렉트로라이트, 말레이시아 전해액 공장 증설 추진

동화기업의 계열사인 동화일렉트로라이트(대표 승지수, 김재민)는 말레이시아 전해액 공장의 생산 역량을 확대한다고 27일 밝혔다.

이번 증설은 말레이시아를 포함한 동남아시아 지역의 전해액 수요에 안정적으로 대응하기 위함이다. 동화일렉트로라이트는 지난 5월 글로벌 배터리 셀 제조사와 2만톤(t) 규모의 에너지저장장치(ESS)용 전해액 공급 계약을 체결했으며, 내년 중 말레이시아에서의 생산과 현지 납품을 앞두고 있다.

증설 공사는 내년 7월 완공을 목표로 진행된다. 공사가 마무리되면 말레이시아 생산기지의 연간 생산량은 기존 1만t에서 2만6천t 규모로 늘어나며, 글로벌 생산능력도 연간 약 17만t까지 확대된다. 동화일렉트로라이트는 말레이시아를 비롯해 대한민국과 중국, 헝가리 및 미국에 공장을 운영하고 있다.

동화일렉트로라이트 CI

수요 증가 대응 및 추가 고객사 확보를 위한 전략 추진에도 속도를 낼 계획이다. 동남아 지역은 높은 경제 성장률과 지정학적 이점, 풍부한 제조 인프라를 기반으로 글로벌 배터리 산업의 신흥 거점으로 떠오르고 있으며, 주요 아시아 배터리 셀 제조사들도 현지 투자를 확대하고 있다는 설명이다.

김원배 동화일렉트로라이트 운영본부장은 “이번 증설은 동남아 지역의 전해액 수요에 부응함과 동시에 추가 고객사 확보까지도 염두에 둔 전략적 사전 채비”라며, “시장을 예의주시하며 향후 투자 기회를 선제적으로 검토해 경쟁력 확보에 주력할 것”이라고 밝혔다.