소상공인 창업비용 5900만 원…전년 比 500만 원 낮아졌다

소상공인의 창업 비용(본인 부담)이 6000만 원 선 아래로 내려왔다.

중소벤처기업부(중기부)는 지난 13일 '2024년 기준 소상공인실태조사' 결과를 발표하며, 2024년 소상공인 창업 비용이 8300만 원으로 전년 대비 500만 원 감소했다고 밝혔다. 본인 부담 금액은 같은기간 6400만 원에서 5900만 원으로 6000만 원보다 낮아졌다.

소상공인실태조사는 상공인 비중이 높은 11개 산업의 약 4만개 업체를 대상으로 매년 시행하고 있다. 조사는 소상공인실태조사는 소상공인·자영업자 지원 정책 수립을 위한 기초자료로 활용된다.

조사 대상 소상공인의 창업동기는 ‘자신만의 사업을 직접 경영하고 싶어서’가 65.7%로 가장 높게 지목됐으며, ‘수입이 더 많을 것 같아서(18.1%)’, ‘임금근로자로 취업이 어려워서(15.8%)’ 순으로 나타났다.

2024년 소상공인실태조사 주요 내용.(사진=중소벤처기업부)

조사 결과를 구체적으로 살펴보면 2024년 기준 소상공인 기업체 수는 613만4000개로 전년 596만1000개 대비 17만3000개 늘었다. 종사자 수도 961만 명으로 2023년 955만1000명 대비 소폭 늘었다. 이로써 기업체당 종사자 수는 1.57명으로 조사됐다.

종별 기업체 수를 살펴보면, 도·소매업이 210만 개(34.2%)로 가장 많았으며, 이어서 부동산업이 86만2000개(14.0%), 숙박·음식점업이 79만6000개(13.0%)로 나타났다. 그 다음으로는 건설업(56만8000개, 9.3%), 제조업(53만7000개, 8.8%) 등이 뒤따랐다.

업종별 종사자 수도 도·소매업이 303만9000명(31.6%)으로 가장 비중이 컸으며, 숙박·음식점업(142만3000명, 14.8%), 제조업(126만3000명, 13.1%), 건설업(107만7000명, 11.2%), 부동산업(104만7000명, 10.9%) 순으로 많았다.

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소상공인이 체감하는 경영애로사항(복수응답)은 경쟁심화(61.0%), 원재료비(49.6%), 상권쇠퇴(33.5%), 보증금·월세(28.6%), 최저임금(17.5%) 등의 순으로 파악됐다.

이병권 중기부 제2차관은 “앞으로 국세청 자료 기반으로 정확한 재무 데이터 확보가 기대되며, 민간데이터회사와 협력해 골목상권 및 전통시장에 대한 실시간 정책 효과를 분석할 예정인 바, 소상공인 통계의 데이터 기반을 대폭 강화하고, 보유한 데이터를 면밀하게 분석하여 향후 효율적인 지원이 될 수 있도록 할 계획”이라며 “소상공인 DB를 통해 대상별 정책 정보도 맞춤형으로 안내하는 등 데이터 기반 행정 및 통계 거버넌스 혁신을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.