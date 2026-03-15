한국타이어 후원 'TGL' 준결승 개최…타이거 우즈·맥길로이 맞대결

한국타이어가 후원하는 미국 실내 시뮬레이션 골프 리그 '투모로우 골프 리그(TGL)' 2026 시즌 준결승전이 오는 17일(현지시간) 미국 플로리다 소피 센터(SoFi Center)에서 열린다.

한국타이어는 TGL의 '오피셜 타이어 파트너'이자 '파운딩 파트너'로 참여하고 있으며, 스포츠와 기술을 결합한 리그를 통해 글로벌 브랜드 '한국(Hankook)'의 인지도를 강화하고 있다고 15일 밝혔다.

준결승전은 정규리그 상위 4개 팀이 참가해 더블헤더 방식으로 진행된다. 먼저 정규리그 3위 애틀랜타 드라이브 GC와 2위 로스앤젤레스 골프 클럽이 맞붙는다.

한국타이어 후원 TGL 경기장 실내 전경 (사진=한국타이어)

애틀랜타는 빌리 호셸과 크리스 고터럽의 활약을 앞세워 개인전에서 강점을 보이고 있다. 반면 로스앤젤레스는 콜린 모리카와와 저스틴 로즈를 중심으로 단체전에서 경쟁력을 갖췄다.

이어 열리는 경기에서는 정규리그 1위 보스턴 커먼 골프와 4위 주피터 링스 GC가 결승 진출을 놓고 격돌한다.

보스턴 커먼 골프는 키건 브래들리와 로리 맥길로이의 활약을 앞세워 정규리그에서 유일하게 4승을 기록하며 1위로 플레이오프에 진출했다. 주피터 링스 GC는 전략적 점수 제도 '더 해머(The Hammer)' 활용에서 강점을 보이며 첫 준결승에 올랐다.

이번 준결승은 타이거 우즈와 로리 맥길로이가 이끄는 팀 간 맞대결 가능성이 제기되며 전 세계 골프 팬들의 관심을 모으고 있다.

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준결승 승리 팀들은 오는 23일부터 24일까지 열리는 결승 시리즈에서 3전 2선승제로 우승을 가린다. 최종 승리 팀은 TGL 2026 시즌 챔피언 타이틀을 차지하게 된다.

한편 한국타이어는 TGL 외에도 UEFA 유로파리그와 유로파 콘퍼런스리그, 독일 분데스리가 구단 보루시아 도르트문트, 사우디아라비아 알이티하드 등 다양한 스포츠 파트너십을 이어가고 있다. 또한 포뮬러 E와 WRC 등 글로벌 모터스포츠 대회 참여를 통해 기술력을 알리고 있다.