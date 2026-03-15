화재 현장 누빈 '현대차 소방로봇' 영상…공개 12일만에 3천만뷰

현대자동차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇 기술을 소개한 영상이 공개 12일 만에 3천만 조회수를 돌파했다.

현대차그룹은 무인소방로봇 기술을 소개하는 영상 'A Safer Way Home'이 15일 기준 유튜브 누적 조회수 3천만뷰를 넘어섰다고 15일 밝혔다. 해당 영상은 지난 3일 현대차그룹 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

영상은 화재 현장에서 위험을 감수하며 구조 활동을 펼치는 소방관들의 현실을 조명하고, 사람이 접근하기 어려운 고위험 환경에 투입되는 무인소방로봇의 역할을 담았다. 로봇 기술이 소방관의 안전을 지원하는 모습을 통해 기술의 사회적 가치와 의미를 전달하는 데 초점을 맞췄다.

안전 최우선 철학과 사람을 위한 기술이 만든 공감, 현대차그룹 무인소방로봇 영상 3천만 뷰 달성 (사진=현대자동차그룹)

유튜브에서는 4.5만 개 이상의 '좋아요'와 800개가 넘는 댓글이 달리며 큰 호응을 얻었다. 댓글에는 소방관에 대한 존경과 함께 생명을 지키는 기술에 대한 긍정적인 평가가 이어졌다.

조회수는 15일 오전 8시 기준 한국어 영상 1314만, 영어 영상 1721만으로 집계됐다. 시청자 분포는 한국이 약 43%로 가장 많았고, 이어 미국 12%, 이탈리아 5%, 스페인 4.4%, 프랑스 4%, 영국 2% 순으로 나타났다.

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영상 제작에 참여한 중앙119구조본부 임팔순 구조대장은 "많은 분들의 응원 메시지를 보며 큰 힘을 얻고 있다"며 "더 안전한 사회를 위해 맡은 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

현대차그룹은 앞으로도 피지컬 인공지능(AI)와 로보틱스 기술을 기반으로 안전 중심 기술 개발을 이어가고, 소방관 등 '제복 입은 영웅'을 지원하는 사회공헌 활동을 지속할 계획이라고 밝혔다.