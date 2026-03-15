中, 춘절 기간 자국 여행 ‘역대 최대’

중국 여행객들이 춘절 이동 기간 역대 최대 규모 국내 여행을 한 것으로 나타났다.

14일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 중국 교통운수부 조사 결과 지난달 2일부터 이달 13일까지 40일간 중국 내 지역 간 여객 이동이 총 94억 1000만건으로 조사됐다. 이는 전년 대비 4.3% 증가한 수치다.

이같은 대규모 여객 이동은 중국 정부가 경제를 소비 중심 성장으로 전환하려는 정책 방향과 궤를 같이 한다. 중국 정책 당국은 올해 최우선 과제로 내수 확대를 제시했다.

중국 춘절 자국 여행객 (사진=클립아트코리아)

또한 중국 정부는 글로벌 경제 불확실성이 커지는 가운데 수출과 투자 의존도를 낮추고, 가계 소비와 소비자 신뢰를 높이기 위한 다양한 정책을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.