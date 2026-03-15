정재헌 SKT "데이터 전달자 넘어 AI 인프라 설계자 돼야"

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 “단순한 데이터 전달자(Pipe)를 넘어, 인프라를 직접 설계하고 운영하는‘AI 인프라 설계자(Architect)’가 돼야 한다”고 밝혔다.

정 CEO는 회사 뉴스룸 기고를 통해 AI이 소프트웨어를 넘어 인프라 주도권 경쟁 단계로 확장되고 있다고 진단하며 이같이 말했다.

정 CEO는 “이번 MWC 현장은 글로벌 ICT 리더들이 모여 'AI 성당'이라는 거대한 시대적 건축물을 어떻게 완성할지 치열하게 논의하는 자리였다”고 운을 뗐다.

이어, AI 인프라 설계자를 띄우며 SK텔레콤이 AI DC와 AI 모델, 서비스까지 아우르는 '풀스택 AI 제공자' 전략을 강조했다.

정재헌 SK텔레콤 CEO(오른쪽) (사진=SK텔레콤 뉴스룸)

MWC 성과로는 슈퍼마이크로, 슈나이더일렉트릭과 AI 데이터센터 협력을 위한 업무협약(MOU)과 싱텔, 이앤(e&), NTT 등 글로벌 통신사와는 데이터 주권을 고려한 '소버린 AI 패키지'를 공동으로 선보인 점을 꼽았다. 또 GPU 클러스터 '해인'은 MWC 글로모에서 '최고의 클라우드 솔루션' 부문을 수상하고 자체 AI 파운데이션 모델이 글로벌 관람객의 관심을 받은 점을 치켜세웠다.

그러면서 조직의 변화와 스타트업과 협력 필요성을 강조했다.

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그는 “SK텔레콤은 AI로의 대전환을 단순한 기술 도입이 아닌 기업 근간의 체질 변화로 정의할 것”이라며 “SK텔레콤이 이어온 이동통신 역사의 단단한 토대 위에 AI라는 새로운 역사를 만들어가겠다”고 강조했다.

아울러 “대기업의 인프라와 자원을 개방하고 스타트업의 유연한 창의성을 결합하는 시도는 국가 AI 주권을 지키고 글로벌 경쟁력을 키우기 위한 필수적인 선택”이라고 했다.