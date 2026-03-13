교원웰스, '비데 케어 플러스' 출시

교원웰스는 위생 관리에 집중한 실속형 모델 '비데 케어 플러스'를 출시했다고 13일 밝혔다.

비데 케어 플러스는 일반 세정 노즐과 여성 전용 노즐을 분리한 트윈 노즐을 적용했다. 사용 전후 자동 세척을 지원하며 스테인리스 소재 본체와 항균 노즐팁으로 노즐 위생성을 높였다. 노즐팁은 3개월 또는 6개월마다 교체해 준다.

교원웰스 '비데 케어 플러스' (사진=교원웰스)

물탱크가 없는 직수형 구조로 물 고임이나 물때 발생을 줄였다. 유로와 노즐은 전해수로 24시간마다 자동 세척되며 필요 시 추가 세척이 가능하다. 한국화학융합시험연구원이 부여하는 국가 공인 살균 인증인 'S마크'도 획득했다.

고효율 설계를 바탕으로 에너지소비효율 1등급을 획득했다. 물을 사용할 때만 가열하는 '순간 온수' 방식과 변좌 온도를 조절하는 '절전 모드' 등 불필요한 전력 사용을 줄였다.

이 외에도 공기를 혼합한 물살을 회오리 형태로 분사하는 '쾌변 기능', 어린이 체형에 맞춘 '어린이 세정', 넓은 범위를 세정하는 '무브 기능' 등 다양한 맞춤형 세정을 지원한다.

가격은 자사 동급 모델 대비 월 렌탈료가 약 20% 저렴하다.

교원웰스 관계자는 "비데 케어 플러스는 합리적인 렌탈료로 웰스매니저 전문적인 위생 관리 서비스를 받을 수 있는 제품"이라며 "앞으로도 고객의 건강한 생활을 제안하는 웰니스 가전 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.