마음인베스트먼트-팀쿠키, 국내외 스타트업 성장지원 맞손

팀쿠키(대표 류태준)가 마음인베스트먼트와 국내외 스타트업 창업 생태계의 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

양사는 각사가 보유한 핵심 전문성을 기반으로, 초기 스타트업이 직면하는 성장 단계별 주요 과제에 대응하는 밸류체인 전반의 전략적 지원을 제공한다. 단순한 보육 차원을 넘어, 사업 전략 수립부터 실행, 스케일업에 이르는 전 과정에서 실질적인 역량 강화를 도모한다. 아울러 국내 스타트업의 해외 시장 진입과 글로벌 기업의 한국 시장 안착을 동시에 지원하는 크로스보더 GTM 파트너로서, 양방향 글로벌 확장을 위한 전략적 교두보 역할을 수행한다.

마음인베스트먼트 곽진우 대표(왼쪽), 팀쿠키 류태준 대표

지난 2022년에 설립된 마음인베스트먼트는 중소벤처기업부가 지정한 액셀러레이터이자 기보엔젤파트너스다. 현재 다양성과 혁신을 주도하는 우수한 초기 창업기업, 청년주도 창업가 및 사회문제 해결을 위한 가치를 만드는 소셜벤처기업에 투자를 이어오고 있다.

팀쿠키는 지난 2022년 설립된 테크 스타트업 PR전문기업이다. LG전자 및 CBS 기자 출신의 류태준 대표와 남양유업 홍보전략실에 이어 글로벌 K-푸드인 ‘불닭’ 브랜드매니저로 활약한 임기태 부대표 등이 공동창업했다.

곽진우 마음인베스트먼트 대표는 “스타트업 전문 PR 기업 팀쿠키와 협력하게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이번 협력을 계기로 스타트업이 본연의 업무에 온전히 집중할 수 있도록 함께 성장하는 든든한 동반자 역할을 해 나가겠다”고 말했다.

류태준 팀쿠키 대표는 "탁월한 기술력을 보유하고도 시장에서 제대로 된 가치를 인정받지 못하는 스타트업이 여전히 많다"면서 "이번 협력을 통해 기술과 시장 사이의 간극을 좁히고, 국내외 시장에서 실질적인 비즈니스 임팩트로 이어질 수 있도록 GTM 전략 전반에 걸친 실행력 있는 지원을 제공할 것"이라고 밝혔다.