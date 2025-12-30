국가독성과학연구소, DIPS 참가기업 17개 모집

국가독성과학연구소(KIT)는 초격차 스타트업 프로젝트(DIPS) 바이오 분야 참여기업을 모집한다.

모집 분야는 바이오(생명·신약)다. 총 17개 기업을 선발한다. 모집기간은 새해 1월 23일까지다.

DIPS는 중소벤처기업부가 지난 2022년부터 생명·신약을 포함한 6대 전략산업 12대 신산업분야 기술 기반 유망 창업기업을 육성하는 프로젝트다.

국가독성과학연구소가 DIPS 참여기업 17개를 선발한다. (사진=클립아트코리아)

전체적으로 6대 전략산업 12대 초격차 기술을 영위하는 창업 10년 이내 스타트업이 대상이다. 200개 업체를 선발한다. 120개 업체는 일반공모를 통해 선정한다. 또 80개 업체는 민간과 관계부처 추천 트랙으로 별도 선발한다.

6대 전략산업 초격차 12대 기술은 ▲(AX)AI모델·인프라반도체모빌리티양자·보안·네트워크로보틱스 ▲(Bio)생명·신약헬스케어 ▲(Contents)콘텐츠 ▲(Defence)방산·우주항공·해양 ▲(Energy)친환경에너지·핵융합 ▲(Factory)생산·공정·센서 등이다.

최종 선정된 기업은 향후 3년간 최대 6억 원의 창업 사업화 자금(연평균 1.5억 원)과 초격차 3대 프로그램(기술·협업·투자), 기타 자금 연계 서비스를 지원받게 된다.

KIT는 2020년 중소벤처기업부의 창업패키지(BIG3)지원사업을 시작으로 현재까지 7년째 바이오 분야 주관기관이다.