하나증권 "1천만원 국내주식 이전 시, 120만원 쿠폰 드려요"

하나증권은 국내주식 이전 이용자 대상으로 국내주식 매수 쿠폰을 제공하는 이벤트를 5월 중순까지 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 이벤트는 다른 증권사에 보유한 국내주식(코스피, 코스닥, K-OTC, 코넥스)을 하나증권으로 1000만원 옮기고, 자산유지 요건을 충족한 이용자를 대상으로 진행된다. 이전, 거래 금액에 따라 최소 5만원에서 최대 120만원 상당 주식 매수 쿠폰을 차등 지급한다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부 본부장은 “최근 국내 주식 거래가 활발한 가운데, 하나증권으로 주식을 옮기는 이용자들이 많은 혜택을 누리실 수 있도록 준비한 이벤트” 라며 “앞으로도 경쟁력 있는 리워드와 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 마련할 것”이라고 말했다.
