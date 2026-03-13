헥사곤, 정밀 측정 기술 F1 엔진 개발에…"설계 효율 향상"

헥사곤이 정밀 측정 기술로 포뮬러원(F1) 파워트레인 개발 지원에 나섰다.

헥사곤은 '오라클 레드불 레이싱'과 '레드불 포드 파워트레인스' 독점 메트롤로지 파트너로 참여한다고 13일 밝혔다. 메트롤로지는 부품을 정밀하게 측정·검사하는 기술이다.

레드불 포드 파워트레인스는 2026 F1 시즌을 앞두고 크게 바뀌는 차체와 엔진 규정에 대응하고 있다. 이 과정에서 헥사곤의 초정밀 좌표측정기(CMM)와 3D 레이저 스캐너, 소프트웨어(SW)를 활용해 파워트레인 생산과 테스트, 조립 정밀도를 높였다.

이번 규정 변화로 차량 구조는 전반적으로 재설계돼야 한다는 업계 목소리가 나오고 있다. 전기 에너지 활용 비중이 커지고 공기 흐름을 다루는 방식도 바뀌면서 엔진과 파워 유닛에 요구되는 조건도 달라졌다.

레드불은 이런 변화에 맞추기 위해 2021년부터 영국 밀턴 키인스 캠퍼스에서 파워트레인 개발에 들어갔다. 2023년에는 포드 레이싱이 기술 파트너로 합류하면서 레드불 포드 파워트레인스 체제가 갖춰졌다.

헥사곤 기술은 연구개발 단계부터 시제품 제작, 테스트, 양산 준비까지 폭넓게 쓰였다. 수천 개의 엔진 부품이 반복적으로 측정과 검사를 거치며 성능과 품질을 점검받았다.

주요 장비도 역할이 나뉜다. 라이츠 PMM-C는 부품을 정밀하게 재는 장비다. 라이카 앱솔루트 스캐너 AS1은 엔진 바깥면과 에너지 회수 시스템 장착 부위를 3D로 스캔해 품질을 확인하는 데 쓰인다.

헥사곤은 측정한 데이터를 생산 공정과 연결하는 작업도 지원했다. 복잡한 부품 데이터를 SW에 모은 뒤 통계 분석을 거쳐 가공 장비에 재반영하면서 생산 오차를 줄이는 식이다.

이런 시스템은 처음부터 부품을 더 정확하게 만들 수 있게 돕는다. 오라클 레드불 레이싱은 헥사곤 기술을 도입한 뒤 24개월 만에 결함을 50% 줄였다고 설명했다.

레이스 현장에서도 헥사곤 기술은 활용된다. F1 차량은 시즌 동안 설계 변경이 약 3만 건 이뤄질 만큼 개발 속도가 빠르기 때문에 차량 셋업과 재조립을 정확하게 하는 측정 기술이 중요하다.

벤 호지킨슨 레드불 포드 파워트레인스 기술 이사는 "극한의 정밀도와 성능에 대한 헥사곤의 공통된 열정이 이번 프로젝트에 핵심적인 역할을 했다"며 "헥사곤의 메트롤로지 전문성 덕분에 최상위 모터스포츠에서 경쟁할 수 있는 엔지니어링 결과물에 필요한 공차와 품질 수준을 달성할 수 있었다"고 말했다.