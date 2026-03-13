버즈니, IT·AI 업계서 'AI회의록' 가장 많이 쓴다

버즈니(대표 남상협·김성국)에 따르면 AI 회의록 서비스를 가장 많이 이용하는 업종은 ‘IT·AI 업계’로 조사됐다.

AI회의록은 버튼 하나로 회의를 녹음하면, AI가 자동으로 회의 내용을 요약 정리해 주는 서비스다. 버즈니가 자사 AI회의록 Knoi(이하 노이) 이용자를 분석한 결과 IT서비스 트렌드에 민감한 IT·AI·SaaS 기업이 전체의 16.4%로 AI회의록을 가장 많이 이용하는 것으로 조사됐다. 이어 커머스·리테일·플랫폼(12.9%), 마케팅·광고·브랜딩(12.1%), 교육·학교·기관(10.0%), 산업·제조( 9.3%) 순으로 AI회의록을 이용하는 것으로 나타났다.

단순 기록을 넘어 AI의 실질적인 활용도 두드러졌다. 노이로 회의를 진행한 이용자 중 32.3%는 회의록을 바탕으로 궁금한 점을 AI에게 묻는 ‘AI 물어보기(질문하기)’ 기능을 사용한 것으로 분석됐고, 68.5%는 AI로 요약 정리된 회의록을 팀원들과 공유한 것으로 나타났다. 직장인들이 완료된 회의 내용을 다시 찾아보고, AI 기능을 활용해 업무에 적극적으로 활용하는 것으로 분석됐다.

AI회의록 노이 이용업종 분석

직장인들의 흥미로운 업무 패턴도 함께 공개됐다. 회의를 가장 오래 하는 업종은 '콘텐츠·미디어' 업종의 회의시간이 평균 47분으로 가장 길었다. 아이디어 회의가 잦은 업종 특성이 반영된 것으로 보이며, 그 뒤를 이어 '커머스·리테일(43분)', ‘마케팅·광고(38분) 순으로 회의 시간이 길었다.

또한, 직장인들이 회의를 가장 많이 진행하는 요일은 ‘화요일’이 가장 많았고, 목요일과 수요일 순으로 회의가 잦은 것으로 조사됐다.

버즈니 노이 관계자는 “노이는 단순한 회의 기록을 넘어 기업의 지식이 자산으로 축적되는 효과를 얻을 수 있어 최근 국내 대기업 도입 계약 체결 등 기업 차원의 도입 문의가 이어지고 있다"며 "최근 AI 회의록에 대한 시장의 관심이 급증함에 따라, 앞으로 직장인들의 일하는 방식을 혁신하는 AI 회의록 서비스 이용이 더욱 보편화될 것”이라고 밝혔다.

노이는 누구나 300분 무료로 이용할 수 있고, 프로 요금제의 경우 월 2만 3200원에 무제한 회의가 제공된다.