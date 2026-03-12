스토리지안, 세계 무대서 네트워크 노출 제어 기술 선뵌다

하드웨어 기반 네트워크 보안 기업 스토리지안(대표 윤동구)이 세계 최대 사이버보안 전시회에 참가해 글로벌 보안 시장을 공략한다.

스토리지안은 오는 23일부터 26일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 세계 최대 사이버보안 전시회 'RSA 컨퍼런스 2026(RSAC 2026)'에 참가해 하드웨어 기반 네트워크 보안 기술을 선보일 예정이라고 12일 밝혔다. 스토리지안은 한국정보보호산업협회(KISA)와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 구축하는 '한국관'에 참가 기업으로 합류한다.

스토리지안은 이번 컨퍼런스에서 네트워크 노출 자체를 최소화하는 보안 모델을 선보일 예정이다. 명함 크기 정도의 소형 하드웨어 네트워크 보안 장치 '시큐동글(SecuDongle)'이다.

스토리지안의 시큐동글 이미지.(사진=스토리지안)

대부분의 보안 솔루션은 네트워크가 항상 연결된 상태를 전제로 공격을 탐지하고 대응하는 방식으로 작동한다. 네트워크가 연결됐다는 것 자체가 공격 지점이 될 수 있는 만큼 위험 요소로 작용한다.

스토리지안이 이번에 선보이는 시큐동글은 '물리적 네트워크 분리(PNS)', 'BNAB'와 이를 제어하는 소프트웨어로 구성돼 있다. 핵심 기술 모두 윤 대표가 개발했다.

PNS는 하드웨어 장치의 보안 수준이 서로 다른 내부망과 외부망을 물리적으로 분리하고, 두 네트워크가 동시에 연결되지 않도록 제어하는 기술이다. 하나의 PC 내에서보 보안 수준이 다른 네트워크 환경을 구분해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

BNAB는 웹 접속이 필요한 순간에만 네트워크를 연결하고, 웹페이지가 화면에 표시되면 자동으로 네트워크를 차단하는 방식의 기술이다. 예컨대 사용자가 인터넷주소(URL)를 입력한 경우 해당 사이트가 화면에 표시되고, 페이지가 로딩된 직후 시스템이 외부 네트워크 연결을 자동으로 끊는다.

두 기술을 통해 사용자는 필요한 정보 시스템을 이용하면서도 불필요한 네트워크 연결 상태를 최소화할 수 있다.

윤동구 스토리지안 대표는 "네트워크는 항상 연결돼 있어야 하는 것이 아니라, 필요할 때만 일시적으로 연결되는 것이 보안 측면에서 가장 안전하다"며 "시큐동글은 네트워크 차단 상태를 기본값으로 유지하고 필요할 때만 연결하는 방식으로, 공격 표면 노출을 획기적으로 줄이는 구조"라고 설명했다.

그는 이어 "내·외부망의 명확한 격리가 반드시 필요한 영역은 분명히 존재한다. 특히 금융, 공공, 국방 등 높은 수준의 보안을 요구하는 환경에서는 물리적 네트워크 분리 기술이 여전히 중요한 역할을 한다"며 "미국 등 세계 각국에서도 스토리지안의 PNS 및 BNAB 기술 기반의 시큐동글에 많은 관심을 보이고 있다. 이에 이번 RSAC 2026 참가를 통해 글로벌 시장을 본격적으로 공략해 나갈 것"이라고 밝혔다.