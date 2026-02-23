로그프레소 "글로벌 MSSP 시장 공략"...'RSAC 2026' 참가

통합 보안 전문기업 로그프레소(대표 양봉열)는 다음달 23일부터 26일까지 미국 샌프란시스코 모스콘센터에서 열리는 세계 최대 사이버 보안 전시회 'RSA 컨퍼런스 2026(RSAC 2026)'에 참가한다고 23일 밝혔다.

RSAC는 매년 전 세계 보안 업계 관계자 수만 명이 찾는 대규모 글로벌 보안 행사다. 로그프레소는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 공동 운영하는 ‘한국공동관’에 지난해에 이어 2년 연속으로 참가 기업에 선정돼 부스를 마련, 자사의 개방형 XDR 플랫폼 ‘로그프레소 소나(Logpresso Sonar)’를 글로벌 시장에 선보인다.

이번 전시에서 로그프레소는 국내 대형 MSSP(Managed Security Service Provider,보안관제 서비스 제공사)들이 기존 글로벌 SIEM(Security Information and Event Management)을 '로그프레소 소나'로 성공적으로 교체한 외산 윈백(Win-back) 사례를 집중적으로 알릴 계획이다.

그동안 MSSP들은 급증하는 데이터로 인해 과도한 라이선스와 인프라 구축 비용을 부담하며 총소유비용(TCO) 상승 한계에 직면해 왔다. 로그프레소는 오픈소스에 의존하지 않는 독자적인 데이터 처리 기술로 하드웨어 효율을 극대화하고 합리적인 라이선스 모델을 제시, 이를 해결했다. 실제로 금융권 및 대기업 대상 MSSP 환경에서 일일 10TB 이상의 대규모 데이터를 안정적으로 처리, 글로벌 제품 대비 현격히 낮은 TCO로 최상의 보안 환경을 구현할 수 있음을 입증했다고 회사는 설명했다.

회사의 주력 제품인 ‘로그프레소 소나’는 뛰어난 상호운용성(Interoperability)을 갖춘 '개방형 XDR 플랫폼'이다. 국내외 다양한 보안 솔루션과 유연하게 연동하며, 스스로 판단하고 행동하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)'를 결합해 위협 탐지부터 분석, 대응에 이르는 전 과정의 운영 효율을 크게 높였다.

특히 하이브리드 배포와 다수 고객을 독립적으로 관리하는 멀티 테넌트(Multi-tenant) 기능을 완벽히 지원, 복잡한 인프라를 다뤄야 하는 서비스 사업자(MSSP) 시장에서 독보적인 경쟁력을 자랑한다.

양봉열 로그프레소 대표는 “보안 운영 핵심은 ‘연동’과 ‘자동화’에 있다”며 “로그프레소의 개방형 XDR은 벤더 종속 없이 다양한 보안 도구를 매끄럽게 연결해 운영 효율을 극대화하고, 합리적인 비용 구조로 글로벌 고객에게 빠르고 혁신적인 가치를 제공할 것”이라고 강조했다.

로그프레소는 이번 'RSAC 2026'을 기점으로 글로벌 보안 기업들과의 기술 협력을 늘려 연동 생태계를 확장할 방침이다. 아울러 해외 유망 MSSP 파트너를 적극 발굴해 글로벌 서비스 공급망을 확보하고 다양한 공동 사업 기회를 모색한다는 전략이다.

한편 로그프레소는 2013년 설립된 클라우드 SIEM 전문기업이다. 회사 이름은 방대한 머신 데이터로부터 비즈니스 의사결정에 필요한 인사이트를 에스프레소 머신처럼 빠르게 추출한다는 의미를 담고 있다. 사이버 보안, IT운영관리, 이상거래탐지 등 다양한 분야에 SecOps 플랫폼 기술을 공급하며 클라우드 SIEM 분야에서 시장과 기술을 선도하고 있다. 검증된 기술력을 SaaS 형태로 전환해 2023년 ‘로그프레소 클라우드’를 선보여다. ‘로그프레소 클라우드’는 다수의 기업에 공급됐으며, 온프레미스 SIEM 대비 합리적인 비용과 효율성 및 기능으로 고객들로부터 인정 받고 있다.