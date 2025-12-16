양봉열 로그프레소 대표 "2028년 상장...매출 350억 달성"

보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 전문 기업 로그프레소(대표 양봉열)가 160억원 규모의 시리즈 B 투자 유치에 성공했다. 이를 바탕으로 SIEM 전문 기업에서 나아가 XDR(확장 탐지 및 대응) 기업으로 도약하며, 국내 보안 기업과의 유기적인 연계를 통해 더 나은 서비스와 솔루션을 고객에게 제공하겠다는 청사진을 제시했다.

로그프레소는 16일 이같은 내용을 골자로 한 기자간담회를 개최하고 투자 유치 사실과 향후 비전 및 중장기 사업 전략을 공유했다.

이날 간담회에서 양봉열 로그프레소 대표는 "기업은 수많은 보안 제품을 도입해 사용하고 있는데, 그 수치만 해도 금융사의 경우 80개가 넘는다"며 "이 정도 규모가 되면 보통은 계약하고 유지 및 관리하는 일만 해도 보통이 아니다"고 진단했다.

그는 관리해야 할 자산의 범주가 확장되고 이에 대한 전반적인 위협 가시성, 통제력을 유지하기 위해 보안 제품을 통합해달라는 수요가 늘어나고 있다고 진단했다. 이에 로그프레소는 많은 종류의 보안 제품을 하나로 통합하는 통합 보안 관제 플랫폼을 제공하고 있는 회사다.

양봉열 로그프레소 대표가 발표하고 있다.

양 대표는 "일반적으로 많은 보안 제품을 통합해 가시성을 구현하려고 하면 적게는 3억원, 많게는 6억~10억원의 예산이 필요하다"며 "로그프레소는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로 클라우드 서비스를 제공함으로써 중소기업이나 중견기업도 부담 없이 구독형으로 통합 보안을 구현할 수 있도록 지원한다"고 밝혔다.

뿐만 아니라 로그프레소는 고객사의 보안 담당자가 보다 편리하게 통합 플랫폼을 이용할 수 있도록 인공지능(AI) 기반의 보안 운영도 지원하고 있다. 실제로 양 대표가 로그프레소 제품을 시연한 동영상에서는 자연어로 플랫폼 AI 어시스턴트에게 요청하자 이에 맞춰 동작하는 등 지시를 수행하는 것으로 나타났다. 중소·중견 보안기업의 숙련되지 않은 담당자라도 쉽게 플랫폼을 이용할 수 있도록 지원하고 있는 셈이다.

양 대표는 "글로벌 벤더사의 경우 많은 M&A(기업결합)을 통해 XDR 통합 보안 체계를 구현하고 있지만, 국내에서는 당장 조단위 글로벌 벤더사를 상대할 통합 보안 체계 기반 플랫폼이 없는 상태"라며 "로그프레소가 글로벌 시장에 진입하기 위한 기반이 되고자 한다. 국내 보안 시장을 리드하고 있는 벤더사와 협업을 통해 글로벌 제품에도 대응할 수 있는 XDR 플랫폼을 출시하는 것이 향후 목표"라고 밝혔다.

이어 로그프레소의 향후 전략과 관련해서는 구동언 로그프레소 사업본부장(전무이사)이 설명했다. 구 본부장은 글로벌 사이버보안 회사로 도약하기 위한 세가지 핵심 전략을 공개했다. 구체적으로 ▲SaaS SIEM 사업 확대 ▲XDR 벤더 전환 ▲해외 시장 진출 등이다.

구동언 로그프레소 사업본부장이 해외 진출 전략 등을 설명하고 있다.

구 본부장은 "클라우드 SIEM의 대중화를 선도해 중견기업에서도 SIEM을 손쉽게 도입할 수 있도록 지원하는 한편, XDR로의 진화를 위해 탐지부터 능동적 대응까지 가능하도록 기반을 마련할 것"이라며 "'로그프레소 얼라이언스'를 기반으로 풀스택 XDR 생태계를 완성하는 것을 목표로 우선 일본 시장에서 성공 모델을 확보한 후 글로벌 시장에 도전장을 내밀겠다"고 밝혔다.

이날 박형근 로그프레소 CFO(최고 재무 책임자)는 로그프레소가 그린 청사진에 구체적인 수치를 더해 설명을 이어갔다. 박 CFO는 "이번 시리즈B 투자금인 160억원으로 SaaS 사업을 가속화하고 AI 에이전트를 개발, XDR 플랫폼 고도화와 일본 시장 진출에 사용할 계획"이라며 "2028년까지 매출 350억원을 달성하고, 3천억원 이상의 기업가치로 상장하는 것을 목표로 하고 있다. 최근 대신증권과 상장 주관사 계약을 체결했다"고 설명했다. 박 CFO는 상장 형태에 대해 "일반 상장일지 특례 상장 일지는 아직 정하지 않았다"고 덧붙였다.