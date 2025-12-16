로그프레소 160억 시리즈B 투자 유치..."에이전트 모델 전환 속도"

클라우드 SIEM 전문기업 로그프레소(대표 양봉열)가 160억 원 규모의 시리즈B 투자를 유치했다. AI 기반 차세대 보안 에이전트 모델로의 전환에 속도를 낸다.

16일 로그프레소는 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 기자간담회를 열고 투자 유치 사실과 함께 향후 비전 및 중장기 사업 전략을 공유했다.

2013년 설립한 로그프레소는 클라우드 기반 SIEM 전문기업이다. 사이버 보안·IT 운영관리·이상거래탐지(FDS) 등 다양한 산업에서 보안운영(SecOps) 플랫폼 기술을 공급하며 국내외 시장에서 입지를 구축했다. 2023년에는 검증된 기술력을 SaaS 형태로 전환한 ‘로그프레소 클라우드’를 출시해 대기업 및 스타트업 고객 등에서 신뢰를 쌓았다.

시리즈B 투자에는 기존 투자자인 KB인베스트먼트를 포함한 다수의 신규 투자자들이 참여했으며, 로그프레소의 기술 경쟁력과 글로벌 성장 잠재력을 높게 평가했다고 회사는 전했다.

이준석 KB인베스트먼트 이사는 “로그프레소는 AI 기반 보안운영 전환을 선도하는 기술력을 갖춘 기업으로, 클라우드 환경에 최적화된 보안 플랫폼을 구현한 점을 높게 평가했다”며 추가 투자 배경을 설명하고, “이번 투자를 계기로 AI 기반 혁신을 가속화하고, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 빠르게 입증할 것으로 기대한다”고 전했다.

로그프레소는 확보한 투자금을 ▲AI 기반 차세대 보안 에이전트 전환 ▲SaaS 기반 글로벌 시장 확대 ▲M&A 및 전략적 얼라이언스를 통한 XDR 추진 등 핵심 전략 실행에 집중 투입할 예정이다.

양봉열 로그프레소 대표는 “이번 투자를 기반으로 인공지능이 보안 운영 전 단계에 개입하는 AI 에이전트 기반 보안 모델로 전환할 계획”이라며 “국내 보안 시장에서 검증된 제품을 단일 XDR 플랫폼으로 통합하고, 이를 AI 중심으로 설계해 위협 헌팅부터 대응에 이르는 전 과정을 자동화 해 탐지 성능과 보안 운영 효율을 극대화하겠다”고 강조했