팔도, 라면 19종 가격 내린다…비빔면·왕뚜껑 포함

4월 1일부터 출고가 평균 4.8% 인하

유통입력 :2026/03/12 17:03    수정: 2026/03/12 17:06

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

농심과 오뚜기, 삼양식품 등이 라면 가격을 낮추겠다고 발표한 가운데 팔도도 라면 가격 인하 대열에 합류한다.

12일 팔도는 4월 1일부터 라면 19종의 출고가를 평균 4.8% 인하한다고 밝혔다. 소비자 부담을 완화하고 정부의 물가 안정 기조에 동참하기 위한 결정이라는 설명이다.

주요 인하 품목은 팔도비빔면, 틈새라면 매운김치, 상남자라면, 일품삼선짜장, 왕뚜껑 등이다. 인하 폭은 팔도비빔면 3.9%, 틈새라면 매운김치 7.7%, 상남자라면 6.3%, 일품삼선짜장 5.1%, 왕뚜껑 2종 4.6% 수준이다.

팔도 로고.

팔도는 최근 경영 환경이 쉽지 않은 상황에서도 소비자 체감 물가 부담을 고려해 가격 인하를 결정했다고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
팔도 paldo 왕뚜껑 틈새라면 팔도비빔면

