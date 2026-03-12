李 대통령 "추경, 신속 편성 필요...정책수단 총동원"

이재명 대통령은 12일 “위기일수록 민생 안정과 경제 회복이 뒷걸음치지 않게 재정의 신속한 투입은 꼭 필요하다”고 밝혔다.

이날 오후 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 이 대통령은 추가경정예산 편성을 지시하면서 “경제가 어려워질수록 취약계층이 받는 충격이 훨씬 크다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 특히 “민생 경제 충격 완화를 위한 골든타임을 허비해서는 안 된다”며 “우리가 할 수 있는 모든 정책 수단을 다각도로 총동원해 신속하고, 정교하게 집행하는 데 역량을 집중해야 되겠다”고 강조했다

중동 사태로 인한 유가 급등과 취약계층 지원 확대에 대한 지시가 중점적으로 다뤄졌다.

수보회의를 주재하는 이재명 대통령 (사진=뉴스1)

이 대통령은 “지원 방식은 직접 지원, 간접 지원, 조세 지출, 재정 지출 등 다양한데 일률적으로 하게 되면 양극화 심화를 막기 어렵다”며 “양극화, 불평등을 완화하기 위해서는 직접 지원 방향으로 바꾸고 차등 지원을 통해 어려운 쪽에 더 많은 지원을 할 필요가 있다”고 했다.

이어, “조세 연간 감면액이 70조~80조원 된다고 하는 데 간접적으로 깎아주다 보니 잘 못 느낀다”면서 “계층 타깃을 명확하게 해서 차등적으로 지원하면 재정 집행이 매우 효율적”이라고 설명했다.

그러면서 “직접 지원을 하더라도 지역화폐 형태로 소상공인 지역 상권의 매출로 전환하면 이중 효과가 있는 거 아닌가 싶다”고 덧붙였다.

한편, 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 BTS 컴백 공연에 대해 “무엇보다 사전 현장 관리 계획을 철저하게 수립하고 시행해야 한다”고 주문했다.

특히 “교통과 응급의료체계를 세밀하게 점검하고 특히 안전대책, 그리고 화장실 같은 편의시설도 신경 써달라”며 “바가지 상술에 대한 단속 제재도 엄정하게 해야겠다. 바가지 상술은 일회적인 게 아니라 대한민국의 이미지를 나쁘게 해서 앞으로 대한민국의 주력 산업이 돼야 할 관광 산업에 상당한 타격을 가할 수 있다”고 했다.