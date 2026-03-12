아이티센엔텍-와이즈와이어즈, IT서비스 품질 강화 '맞손'

아이티센엔텍이 시스템 설계·구축 역량과 글로벌 수준의 테스트 기술을 결합해 IT서비스 품질 경쟁력 강화에 나선다. 공공·금융 등 대형 IT 사업에서 안정성과 신뢰성을 높이고 디지털 전환(DX) 시장 공략을 확대한다는 목표다.

아이티센엔텍은 와이즈와이어즈와 IT서비스 품질 고도화 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 아이티센엔텍이 보유한 IT서비스 전문성과 와이즈와이어즈의 글로벌 수준 소프트웨어(SW) 테스트 기술력을 결합해 국내외 IT서비스 시장에서 시스템 안정성과 혁신성을 확보하기 위해 추진됐다.

이정택 아이티센엔텍 부사장(왼쪽), 조경휘 와이즈와이어즈 사장 (사진=아이티센엔텍)

아이티센엔텍은 최근 클라우드와 블록체인 등 디지털 환경에 인공지능(AI)을 접목해 비즈니스 혁신(AX)을 지원하고 있으며 공공·금융·엔터프라이즈 등 다양한 산업 분야로 사업을 확대 중이다.

와이즈와이어즈는 400여 명 이상의 테스트 전문 엔지니어를 보유한 SW 테스트 전문 기업이다. 금융·공공·이커머스 등 다양한 산업 분야에서 종합 테스트 서비스를 제공 중이며 일본·미국·베트남 등 6개국 글로벌 거점을 통해 해외 진출 기업을 위한 현지 테스트 서비스도 지원하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 AX·DX 분야에서 협력을 강화한다. 공공·금융 등 대형 IT 사업의 시스템 품질 개선과 국내외 공공·민간 발주 사업 공동 대응, IT서비스 산업 발전을 위한 기술 교류 등을 추진할 계획이다.

특히 아이티센엔텍의 시스템 설계·구축·운영 역량과 와이즈와이어즈의 SW 검증 체계를 결합해 고객에게 보다 높은 신뢰도의 고품질 IT서비스를 제공한다는 목표다.

이정택 아이티센엔텍 부사장은 "와이즈와이어즈와의 협력으로 우리 IT서비스 전문 역량에 한 차원 높은 품질 신뢰성을 더하게 됐다"며 "양사 기술적 강점을 융합해 고객사에 더욱 혁신적이고 결함 없는 IT서비스 환경을 제공하겠다"고 말했다.

조경휘 와이즈와이어즈 사장은 "공공 IT·DX 분야에서 우수한 역량을 지닌 아이티센엔텍과 파트너십을 맺게 돼 뜻깊다"며 "양사 협력을 통해 IT서비스 분야의 품질 표준을 한 단계 높이고 고객에게 더욱 신뢰받는 DX 서비스를 제공하는 도약의 기회로 만들겠다"고 밝혔다.