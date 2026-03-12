한성숙 장관, 소진공 방문해 간담회 열어…중동 상황 점검

한성숙 중소벤처기업부(중기부) 장관이 대전 소상공인시장진흥공단(소진공) 본부를 찾아 간담회를 개최했다.

중기부는 지난 11일 한 장관이 소진공 본부에서 공단 임직원들과 간담회를 갖고 최근 중동 상황 불안과 유가 상승 등 대외 불확실성에 따른 소상공인 현장 상황을 점검하고 정책 집행 과정의 애로사항을 청취했다고 12일 밝혔다.

이번 간담회는 최근 국제 정세 변화에 따른 원자재 가격 상승, 물류비 부담 확대, 소비 위축 등 소상공인 경영 환경 변화에 대응하기 위해 현장 의견을 듣고 정책 지원 방향을 점검하기 위해 마련됐다.

중소벤처기업부 현판

간담회에는 소진공 본부 및 지역센터 임직원이 참석해 소상공인 정책 집행 과정에서의 현장 애로와 제도 개선 필요사항 등을 공유하고, 대외 환경 변화에 따른 현장 대응 상황에 대해 의견을 나눴다.

한성숙 장관은 "최근 중동 상황과 유가 상승 등 대외 여건 변화가 소상공인 경영에 부담으로 작용할 수 있는 만큼 현장 상황을 면밀히 점검하고 필요한 지원을 신속히 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

또한 "소상공인 정책의 성패는 현장에서 정책을 집행하는 기관의 역할이 중요한 만큼 현장의 목소리를 적극 반영해 소상공인 경영 안정과 민생 회복을 위한 정책 대응을 강화하겠다"고 강조했다.