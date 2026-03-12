제이스텍, '제이스로보틱스'로 사명 변경…"향후 연매출 1조원 목표"

제이스텍이 로봇 기반 스마트팩토리 기업으로 전환을 선언했다. 반도체·디스플레이 자동화 설비 중심 기존 사업 구조를 넘어 로보틱스 자동화와 물류 로봇을 핵심 성장 축으로 삼겠다는 전략이다.

정재송 제이스텍 대표는 12일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 기자간담회에서 사명을 '제이스로보틱스'로 바꾸고 로보틱스 자동화 사업을 중심으로 사업구조를 재편한다고 밝혔다. 이달 26일 정기 주주총회에서 상호를 변경한다.

정 대표는 "2차전지 자동화 설비 사업을 추진하면서 로봇 기술 중요성이 커졌다"며 "자동화 설비 기업을 넘어 로봇 기반 자동화 기업으로 정체성을 명확히 하기 위해 사명을 제이스로보틱스로 변경하기로 했다"고 설명했다.

정재송 제이스텍 대표가 12일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 기자간담회에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아)

정 대표는 "제이스텍이 반도체 장비 기업으로 출발해 디스플레이와 바이오 자동화 설비로 사업을 확장해 왔다"고 설명했다. 최근에는 2차전지 자동화 설비 사업을 추진하면서 로봇 기반 물류 기술이 핵심 요소로 부상했다는 것이다.

그는 "반도체나 디스플레이 부품은 비교적 작아 기존 공장 물류 시스템으로 대응할 수 있지만 2차전지는 제품 무게가 1~2톤에 달해 기존 방식으로는 한계가 있다"며 "결국 공장 바닥에서 이동하는 자율주행 로봇이 필요해 기술을 개발하게 됐다"고 말했다.

정 대표는 그동안 사업영역이 확대되면서 기업 정체성이 명확하게 전달되지 않았던 점도 사명 변경 배경으로 언급했다.

그는 "제이스텍이 어떤 회사인지 물으면 반도체 자동화, 디스플레이 자동화, 2차전지 자동화 등 설명이 길었다"며 "로보틱스란 이름을 쓰면 무엇을 하는지 한 번에 이해할 수 있을 것이라고 판단했다"고 설명했다.

회사는 앞으로 반도체, 디스플레이, 바이오, 2차전지뿐 아니라 연료전지 등 다양한 산업 분야에 로봇 기반 자동화 설비 등으로 사업을 확대할 계획이다. 특히 2차전지 자동화 설비 사업이 새로운 성장 축으로 떠오르고 있다.

정 대표는 "약 3년 전부터 2차전지 자동화 설비 개발에 투자해 왔다”며 "당시 업계가 파우치형과 원통형 배터리에 집중할 때 우리는 각형 배터리 생산라인 자동화에 투자했다"고 말했다. 이어 "최근 국내 주요 배터리 기업이 각형 배터리 투자를 확대하면서 관련 자동화 설비 수주로 이어졌다"고 덧붙였다.

해외 시장 공략도 본격화하고 있다. 회사는 인도 배터리 시장 확대에 대응해 기가팩토리 생산라인 자동화 설비 턴키 프로젝트를 추진 중이다.

정 대표는 "인도는 배터리 산업 투자가 빠르게 늘고 있지만 전체 생산라인을 구축할 수 있는 자동화 기업이 많지 않다"며 "국내 배터리 기업 수주 경험 등을 바탕으로 관련 프로젝트를 진행하고 있다"고 설명했다.

그는 성장 가능성에 대해서도 자신감을 나타냈다. 정 대표는 "수주 고민은 어느 정도 해소됐고 이제 성장에 집중할 시기"라며 "장기적으로 매출 1조원 달성을 목표로 다시 한 번 도약하겠다"고 밝혔다.

지난해 실적은 매출 307억원, 영업손실 237억원이다. 전년비 매출은 52% 줄었고, 영업손실은 커졌다. 제이스텍은 "전방산업 투자 감소와 신규개발장비 연구개발비 증가 영향"이라고 설명했다. 제이스텍은 지난해 12월부터 올해 2월까지 총 979억원 규모 2차전지 로보틱스 자동화 설비 계약을 체결했다. 현재 기준 수주 잔고는 1741억원이다.