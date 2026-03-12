ICT 수출액이 국내 전체산업 절반 차지했다

지난달 ICT 수출이 역대 최대 실적을 갈아치운 가운데, 국내 전체 산업 수출의 절반에 이르는 비중을 차지하게 됐다.

12일 과학기술정보통신부가 발표한 ICT 수출입 동향에 따르면 2월 ICT 수출은 336억 2000만 달러로 전년 동월 대비 103.3% 증가했다.

이는 지난달 국내 전체 산업 수출약 674억 5000만 달러의 49.8%를 차지하는 수준으로 우리 경제의 수출 성장을 ICT가 이끌었다고 평가된다.

수입은 130억 5000만 달러로 같은 기간 19.6% 늘었으며 무역수지는 205억 7000만 달러 흑자로 잠정 집계됐다.

지난달 ICT 수출과 무역수지 흑자 규모는 역대 최고 실적이다.

(사진=클립아트코리아)

품목별로 보면 반도체와 SSD가 포함된 컴퓨터 주변기기의 증가세가 돋보인다.

먼저 반도체는 251억 7000만 달러의 수출을 기록, 전년 대비 160.8% 증가했다. 글로벌 AI 서버 수요 확대에 힘입어 메모리 가격 상승세가 지속되고, 고부가제품 수출이 확대되면서 3개월 연속 200억 달러를 상회하는 성과를 이어갔다.

컴퓨터 주변기기 수출액은 27억 2000만 달러로 같은 기간 187.8% 성장했다. AI 인프라 투자 확대에 따른 SSD 수요 호조와 가격 상승 영향으로 4개월 연속 증가하며 세 자릿수 성장률을 기록했다.

12억 4000만 달러의 수출을 기록한 휴대폰은 신제품 출시 효과에 따른 초도 물량 확보와 고가 완제품 수요 증가가 전체 수출 증가를 견인했다.

디스플레이는 13억 6000만 달러를 기록하며 연간 7.5%의 수출 감소를 겪었다. 스마트폰용 OLED 공급 확대에도 불구하고 IT 기기용 수요 부진과 LCD 시장 경쟁 심화로 인해 수출이 감소했다.

통신장비 역시 전년 대비 9.0% 감소한 1억 7000만 달러를 기록했는데 역시 미국과 베트남 등 주요국으로의 전장용 장비와 무선통신기기 부품 수출이 줄어든 영향을 피하지 못했다.

지역별로 보면 홍콩을 포함한 중국이 124억 1000만 달러로 가장 높았다. 전년 대비 109.9% 증가한 수치다.

관련기사

미국이 62억 8000만 달러로 뒤를 이었는데 증가폭은 200.7%로 가장 앞선 수출 지역이다.

이밖에 베트남 43억 7000만 달러, 대만 37억 3000만 달러, 유럽연합 15억 2000만 달러, 인도 5억 8000만 달러, 일본 3억 8000만 달러 순으로 나타났다.