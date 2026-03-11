애플 '샤잠' 품은 챗GPT…AI 서비스 플랫폼으로 진화

애플이 음악 인식 서비스 '샤잠(Shazam)' 기능을 챗GPT에 연동하면서 대화형 인공지능(AI) 서비스의 활용 범위가 음악 탐색 영역까지 확대될 전망이다. 단순 기능 추가를 넘어 챗GPT가 다양한 서비스를 연결하는 플랫폼으로 진화하는 흐름을 보여주는 사례로 평가된다.

애플은 '샤잠' 기능을 챗GPT에 공식 도입한다고 11일 발표했다. 이번 업데이트를 통해 전 세계 챗GPT 사용자들은 "샤잠, 이 노래 뭐야" 또는 "샤잠, 이 곡 제목이 뭐야" 등 자연어 프롬프트를 입력하는 것만으로 재생되고 있는 음악을 실시간으로 검색할 수 있게 된다.

(사진=애플)

챗GPT는 이번 연동을 통해 실시간 음악 인식 기능을 확보하게 됐다. 기존에도 챗GPT는 음악 정보나 아티스트 관련 데이터를 설명하거나 추천하는 기능은 제공했지만, 실제로 주변에서 재생되는 음악을 즉시 식별하는 기능은 없었다. 샤잠의 음악 인식 기술이 챗GPT 환경에 통합되면서 사용자는 대화 도중 자연어 명령만으로 현재 들리는 곡을 식별할 수 있게 됐다. 이는 텍스트 중심 AI에서 오디오 기반 인식 기능까지 확장된 멀티모달 서비스로의 진화를 의미한다.



업계에선 이를 두고 AI 인터페이스 안에서 콘텐츠 탐색 경험이 점차 통합되는 흐름을 보여주는 사례로 보고 있다. 또 이번 연동이 챗GPT의 서비스 범위를 넓히는 동시에 AI 플랫폼 경쟁 구도에서도 의미 있는 변화로 보고 있다. 음악 인식은 길거리, 카페, 방송 등 일상에서 반복적으로 발생하는 대표적인 생활형 검색 수요다. 사용자가 별도의 앱을 실행하지 않고 챗GPT 대화창에서 바로 곡 정보를 확인할 수 있게 되면서 AI 서비스의 사용 빈도와 체류 시간도 늘어날 가능성이 있다.

관련기사

플랫폼 전략 측면에서도 주목된다. 이번 기능은 챗GPT 내 '앱' 형태로 제공돼 외부 서비스가 챗GPT 환경 안에서 직접 실행되는 구조다. 이는 챗GPT 생태계에 외부 서비스를 연동하는 사례라는 점에서도 의미가 있다는 평가다. 또 음악 인식을 시작으로 향후 콘텐츠, 쇼핑, 여행 등 다양한 서비스가 챗GPT 내부에서 연동될 가능성도 거론된다.

애플 역시 이번 기능을 통해 대화형 AI 환경에서의 음악 발견 경험을 강조했다. 이 기능은 iOS뿐 아니라 안드로이드와 웹 등 챗GPT를 사용할 수 있는 환경에서 제공된다. 다만 기기에 샤잠 앱이 설치돼 있는 경우 검색한 곡을 샤잠 라이브러리에 바로 저장하는 등 추가 연동 기능도 이용할 수 있다.



애플은 "사용자들이 챗GPT 대화를 떠나지 않고도 곡 정보를 확인하고 미리 듣기를 통해 새로운 음악을 발견할 수 있다"며 "전 세계 수억 명의 사용자가 경험해 온 샤잠의 음악 인식 기술을 챗GPT에서도 동일하게 이용할 수 있다"고 설명했다.