에이블런, 1월 기업 교육 재구매율 50% 달성

에이블런은 2025년 기업 교육 문의가 전년 대비 463% 증가했으며, 지난 1월 재구매율은 50%로 역대 최고치를 기록했다고 11일 밝혔다. 최근 3년 연평균 문의 수와 비교하면 약 18배 성장한 수치다.

에이블런은 성장의 핵심 동력으로 독자 개발한 'AI·데이터 드리븐 디자인씽킹(ADDT)' 방법론을 꼽았다. 생성형 AI로 조직의 문제를 찾고, AI가 풀 수 있는 형태로 재정의한 뒤 실질적인 해결책을 만들어내는 이 방법론은 기업 AX 전환을 인프라·전략이 아닌 '사람과 조직의 문제 정의 역량'에서 출발해야 한다는 관점에서 도입됐다.

ADDT는 '문제 정의→해결 아이디어→빠른 실행·검증'의 전 과정을 AI로 직접 수행하도록 설계됐다. 이에 교육이 끝나는 시점에 실무에 바로 적용 가능한 프로토타입·워크플로우 산출물이 남는다.

에이블런_기업교육_문의 급증

에이블런은 올해 1분기 시그니처 과정으로 ADDT(AI 드리븐 디자인씽킹) 기반의 'PoC 과제도출 워크숍'을 선보인다. '생성형 AI로 우리 조직의 진짜 문제 정의하기'를 주제로 기업의 당면 과제를 AI가 해결 가능한 형태로 재정의하고, 초안·템플릿·워크플로우 등 실질적인 산출물 도출까지 이어지는 전사 AX 전환의 선행 과정으로 기획됐다.

박진아 에이블런 대표는 "직무와 직급별로 AI 활용 요구가 고도화되는 상황에서 단순 툴 교육은 조직의 변화를 이끌어내기 어렵다"며 "AI·데이터 드리븐 디자인씽킹을 통해 실제 문제를 정의하고 실무에 즉각 반영되는 산출물을 만드는 것이 실질적인 AX 전환의 시작점"이라고 말했다.