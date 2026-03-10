'40주년' 한온시스템, 2036년 1위 도약 목표 제시

글로벌 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 11일 창립 40주년을 앞두고 지난 역사와 성과를 돌아보며, 미래 성장을 위한 비전을 제시했다고 밝혔다.

한온시스템은 현재 전 세계 50개 생산공장과 3개의 R&D이노베이션 센터를 기반으로 자동차 열 관리 솔루션을 공급하고 있으며, 글로벌 자동차 열관리 분야에서 풀라인업을 제공하는 글로벌 2위 제조사로 평가받고 있다.

한온시스템은 창립기념일을 맞아 '40 Years Forward(40년을 넘어, 미래로)'라는 기념 메시지를 공개했다. 이는 지난 40년간 축적해 온 기술과 혁신을 기반으로 미래 모빌리티는 물론 열관리가 필요한 다양한 산업 분야에서도 새로운 성장 기회를 만들어 가겠다는 의지를 담고 있다.

한온시스템 40주년 기념로고 (사진=한온시스템)

특히 한온시스템은 창립 50주년을 맞는 2036년까지 글로벌 1위 열관리 솔루션 기업으로 도약한다는 목표를 제시했다.

이를 위해 기존 자동차 열관리 기술을 기반으로 사업 영역 확장에도 속도를 낼 계획이다. 최근 수요가 빠르게 증가하고 있는 데이터센터 냉각 시스템 등 고효율 열관리 솔루션이 필요한 인프라 산업을 주요 성장 영역으로 삼고 관련 비즈니스 포트폴리오를 확대해 나갈 예정이다.

이를 통해 한온시스템은 자동차 산업의 파트너를 넘어 열관리 기술이 필요한 다양한 산업 분야에서 핵심 인프라 파트너로 자리매김한다는 계획이다. 또한 글로벌 애프터마켓을 포함한 인접 성장 분야로도 사업을 확대해 중장기 성장 기반을 강화할 방침이다.

이수일 대표이사 부회장은 "글로벌 사업 현장에서 보여준 임직원들의 헌신과 품질에 대한 집념이야말로 한온시스템이 글로벌 리딩 컴퍼니로 성장할 수 있었던 원동력"이라며 "이번 40주년은 단순한 기념일을 넘어 글로벌 1위 열관리 솔루션 기업으로 도약하기 위한 새로운 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

한편 한온시스템은 지난 40년간 회사의 성장에 기여한 전 세계 임직원들의 노고에 감사를 전하기 위해 40주년 기념품을 배포하고, 각 사업장에서는 한국앤컴퍼니 그룹의 기업문화를 반영한 '프로액티브 콘서트' 등 다양한 행사를 통해 창립 40주년을 기념하는 시간을 가질 예정이다.