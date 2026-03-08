디즈니·픽사, '몬스터 주식회사' 세 번째 극장판 제작 추진

픽사 애니메이션 스튜디오(픽사)가 인기 애니메이션 ‘몬스터 주식회사’ 시리즈의 세 번째 극장판을 개발 중이라고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 7일(현지시간) 보도했다.

해당 소식은 픽사 신작 ‘호퍼스’에 대한 소식을 보도한 월스트리트저널 보도를 통해 알려졌다. 다만 몬스터 주식회사 신작은 초기 개발 단계로 감독과 줄거리 등에 대한 내용은 공개되지 않았다.

몬스터 주식회사는 2001년 개봉한 픽사의 대표 작품 중 하나로 몬스터들이 아이들을 놀라게 해 얻는 에너지를 도시의 동력으로 사용하는 세계관을 배경으로 한다.

당시 기준으로 뛰어난 3D 모델링 기법과 개성 있는 캐릭터, 속도감 있는 연출을 선보이며 글로벌 5억2870만 달러의 흥행 수익을 기록하며 큰 성공을 거뒀다.

또한 2013년에는 대학 시절을 다룬 프리퀄 몬스터 대학교가 개봉했으며, 전 세계 7억4350만 달러의 수익을 올리기도 했으며, 디즈니플러스에서는 후속 시리즈 몬스터즈 앳 워크가 제작된 바 있다.