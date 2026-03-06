HRT로보틱스, AW 2026서 피지컬AI 기반 자동화 솔루션 선봬

HRT로보틱스는 4일부터 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)' 유니버설로봇 부스에서 자동화 솔루션 3종을 선보였다고 6일 밝혔다.

회사는 ▲모바일 매니퓰레이터 기반 자동화 시스템 ▲카본식스 시그마 키트를 적용한 비정형 공정용 피지컬 인공지능(AI) 솔루션 ▲3차원(3D) 비전 기술을 활용해 정렬되지 않은 제품을 인식하고 옮기는 빈피킹 자동화 시스템을 소개했다.

HRT가 UR 코봇에 카본식스 피지컬AI 어플리케이션 '시그마키트'를 적용해 구현한 비정형 자동화 솔루션 (사진=HRT로보틱스)

특히 픽잇 3D 비전 기술을 적용해 정렬되지 않은 제품을 자동으로 인식하고 집어 옮기는 작업을 구현했다. 작업자가 일일이 분류하지 않아도 로봇이 부품 위치를 인식해 픽앤플레이스 작업을 수행할 수 있어 제조 공정 자동화에 활용할 수 있다.

HRT로보틱스는 별도 단독 부스에서 산업용 3D 프린터 기반 제조 솔루션도 전시했다. 최근 드론 산업 확대와 함께 경량 구조 부품 제작 수요가 증가하면서 3D 프린터 기반 제작 기술에 대한 관심이 높아지고 있다고 회사 측은 설명했다.

HRT로보틱스 관계자는 "피지컬 AI와 3D 비전 기술을 결합한 자동화 솔루션은 비정형 공정이나 다품종 소량 생산 환경에서도 유연하게 적용할 수 있다"며 "향후 다양한 제조 현장에서 적용 가능한 로봇 자동화 솔루션을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.