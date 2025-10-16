"매출 10배 목표"…와이투솔루션, HRT로보틱스 대구 신공장 준공

[대구=신영빈 기자] "10년 간의 로봇 시스템 통합(SI) 경험을 토대로 글로벌 수준 생산성과 기술 경쟁력을 갖춘 로봇 전문기업이 되겠습니다. 특히 올해 와이투솔루션 편입으로 제2의 성장기를 맞게 됐습니다."

김만구 HRT로보틱스 대표는 16일 대구에서 열린 신공장 준공식에서 이같이 말하며 새로운 미래 비전을 제시했다.

와이투솔루션은 이날 자회사 HRT로보틱스의 대구 신공장 준공식을 개최했다. 행사에는 와이투솔루션과 HRT 임직원, 주요 협력사, 산업계 및 지역 관계자들이 참석해 HRT의 새로운 출발을 함께 축하했다.

HRT로보틱스 대구 신공장 전경 (사진=와이투솔루션)

김만구 대표는 환영사에서 HRT의 10년 여정을 되돌아봤다. "그는 2014년 6월, 대구 북구 로봇혁신센터 201호에서 직원 3명으로 'HRT시스템'이라는 이름으로 출발했다"며 "당시 '협동로봇'이라는 개념이 이제 막 국내에 도입되던 시기였다"고 회상했다.

그는 "HRT는 대구시와 대구기계부품연구원, 로봇산업진흥원의 다양한 지원과 정책 과제를 수행하며 기술력을 쌓아왔다"며 "대구 로봇산업 생태계와 함께 성장한 기업으로서 이제는 그 성과를 글로벌 시장에서 증명하겠다"고 말했다.

HRT는 유니버설로봇(UR)의 국내 1호 공식 파트너사로, 협동로봇 SI 분야에서 다수 자동화 프로젝트를 수행해왔다. 올해 와이투솔루션 인수로 재무적 안정성을 확보하며 연 매출 500억원 규모 생산 능력(CAPA)을 갖춘 신공장까지 확보했다.

이번에 문을 연 신공장은 예전보다 약 10배 확장된 규모다. HRT는 산업 자동화 수요 급증에 대응하기 위해 대형 프로젝트 수행 역량을 고도화하고, 생산 효율을 극대화하는 스마트팩토리형 시스템을 구축했다.

김만구 HRT로보틱스 대표(오른쪽)가 이재민 덕우전자 회장(왼쪽)에게 신공장을 소개하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

또한 이날 신공장과 함께 HRT의 두 번째 트레이닝센터도 개소했다. 센터는 유니버설로봇(UR)과 미르(MiR) 등 테라다인로보틱스 그룹 산하 기업들의 공식 인증 교육 기관으로, 산업 현장에서 필요한 협동로봇·AMR 운용 기술을 체계적으로 교육한다.

HRT는 생산과 교육이 유기적으로 연결된 '통합형 로봇 허브'를 통해 기술 인력 양성과 산업 확산을 동시에 추진할 계획이다.

김만구 대표는 "세계적으로 로봇과 인공지능 기술이 모든 산업군에 빠르게 확산되고 있다"며 "HRT는 협동로봇, 자율이동로봇(AMR), 3D 비전 기술을 기반으로 인공지능이 접목된 피지컬 AI 전문 기업으로 성장하겠다"고 중장기 비전을 소개했다.

그는 또한 "신공장 준공을 계기로 대구 로봇산업의 발전은 물론, 국내외 자동화 산업 활성화에 기여하는 로봇 SI 명가로 자리매김할 것"이라고 말했다.

HRT로보틱스 대구 신공장 내 트레이닝센터 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

HRT는 현재 UR·MiR 등 글로벌 파트너와 협력해 반도체·자동차·전자·화학·물류 등 주요 산업군에 로봇 자동화 솔루션을 공급하고 있다. 회사는 향후 인공지능 제어, 센서 통합, 그리퍼 자체 제작 등 핵심 기술 내재화에도 속도를 높일 계획이다.

이날 행사에 참석한 강석환 와이투솔루션 대표는 축사에서 "HRT는 지난 10년간 국내 협동로봇 산업 개척자이자 혁신가로 성장해왔다"며 "한국 로봇산업 대표 SI 프로바이더로 도약하길 바란다"고 말했다.

강 대표는 "HRT의 기술력과 시장 경험, 와이투솔루션 자본력과 네트워크가 결합하면 시너지 효과는 매우 클 것"이라며 "양사가 함께 국내 로봇산업 생태계의 경쟁력을 높이는 플랫폼 역할을 하겠다"고 덧붙였다.

송규호 대구기계부품연구원장은 축사를 통해 "HRT로보틱스는 대구 산업의 중심에서 끊임없이 도전하며 로봇과 자동화의 미래를 열어왔다”며 "신공장은 대구 산업 미래가 담긴 상징"이라고 말했다.

송 원장은 “대구기계부품연구원도 HRT와 함께 지역 산업 혁신을 이끌며 기술과 사람이 공존하는 지속 가능한 산업 생태계를 만들어가겠다"고 전했다.