카카오톡에 친구 차단 없이 피드 숨기는 기능 추가

카카오가 카카오톡 내에서 친구를 차단하지 않고도 피드를 숨길 수 있는 기능을 도입했다.

카카오는 6일 카톡 정기 업데이트를 통해 친구탭 소식 피드에서 특정 게시물을 숨길 수 있는 기능을 새로 업데이트했다고 밝혔다.

이번 업데이트로 이용자는 게시물의 더보기 메뉴에서 숨기기를 선택하면 특정 친구의 게시물을 피드에서 보이지 않게 설정할 수 있다.

해당 기능은 언제든지 변경하거나 해지할 수 있는 것이 특징이다. 설정 메뉴 내 친구 항목의 숨긴 친구 관리에서 다시 노출할 수 있도록 변경할 수 있다.

이와 함께 페이스톡에서 통화 녹음도 가능해졌다. 기존에는 보이스톡에서만 가능했던 통화 녹음을 확대해 1:1 페이스북 통화 시에도 최대 30분까지 녹음할 수 있다.

통화를 마친 다음에는 카카오의 인공지능(AI)을 통해 대화 내용을 요약해 기록할 수 있다.

이외에도 오픈채팅에 댓글별 알림 설정도 할 수 있게 됐다. 내가 참여한 댓글의 새 댓글 알림을 끄거나 내가 참여하지 않은 댓글의 알림을 켜는 등 이용자가 원하는 대로 댓글별 알림을 설정할 수 있게 된 것이다.

이모티콘 키보드에는 발견 탭이 새롭게 추가됐다. 매주 월요일에 제공되는 무료 이모티콘을 포함해 개인 취향에 맞춘 추천 이모티콘, 실시간 인기 랭킹 등을 한눈에 볼 수 있다.

톡클라우드 홈 화면 개편도 병행됐다. 사진과 파일 탐색 기능을 강화해 대화에서 주고받은 사진 및 파일, 링크를 홈 화면에서 바로 확인할 수 있게 했다. 인물 분류와 드라이브 기능도 배치했다.

카카오는 "이번 업데이트를 통해 이용자가 카톡을 효율적으로 관리하고 사용할 수 있도록 다양한 편의 기능을 강화하는데 초점을 맞췄다"고 말했다.