인핸스, 이세돌 9단과 AI 캠페인…뉴욕에 광고 띄운다

인핸스가 인공지능(AI) 기술 비전을 알리기 위해 이세돌 9단과 글로벌 옥외 광고 캠페인을 진행한다.

인핸스는 오는 9일 진행되는 이세돌 9단과의 글로벌 AI 캠페인 영상을 세계 주요 도시 옥외 전광판에 송출한다고 6일 밝혔다. 캠페인은 미국 뉴욕 타임스퀘어를 비롯해 캐나다 토론토, 일본 도쿄 시부야 스크램블 등 글로벌 주요 거점에서 진행된다.

이번 옥외 광고 영상에는 이세돌 9단이 등장해 인간 의도를 이해하고 복잡한 업무를 스스로 실행하는 에이전틱 AI 개념을 소개한다. 인핸스는 '에이전틱 AI 시대(The Age of Agentic AI)' 메시지를 통해 AI가 인간과 대결하는 기술에서 인간 의도를 수행하는 협업 시스템으로 진화했다는 점을 강조할 계획이다.

인핸스, 뉴욕·토론토·도쿄서 ‘에이전틱 AI’ 글로벌 캠페인 진행. (사진=인핸스)

또 오는 9일 서울 포시즌스 호텔에서 열리는 행사에서는 인핸스 AI 운영체제(OS)를 활용한 실시간 시연도 진행된다. 이세돌 9단이 AI를 활용해 복잡한 비즈니스 워크플로를 생성하고 실행하는 과정을 전 세계에 생중계로 공개한다.

이번 행사에는 글로벌 AI 기업이 공식 스폰서로 참여한다. 앤트로픽과 엔비디아, 마이크로소프트가 행사 후원을 맡아 에이전틱 AI 기술과 기업용 활용 사례를 알릴 계획이다.

이승현 인핸스 대표는 "이번 글로벌 옥외광고 캠페인은 우리 핵심 기술인 온톨로지 에이전틱 AI LAM을 통해 전 세계 기업들의 업무 방식을 혁신할 준비가 됐음을 알리는 계기"라고 밝혔다.