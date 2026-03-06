맛 못 느끼는 AI, 요리 잘 하는 비결은

인공지능(AI) 기술이 다양한 분야로 확산되면서 요리 분야에서도 새로운 시도가 이어지고 있다. 오늘날 사람들은 AI 비서에게 인기 저녁 메뉴 아이디어를 묻고, 스마트 냉장고와 오븐을 통해 식재료를 관리하거나 기기 작동을 요청하는 등 AI를 활용하고 있다.

이론적으로 AI는 사용자의 취향을 반영해 재료와 식단을 고려한 맞춤형 레시피를 생성할 수 있다. 조리 시간, 분량, 난이도 등 다양한 변수를 반영해 요리 방법을 제시하는 것도 가능하다.

테슬라 옵티머스 로봇이 요리를 만드는 모습을 상상한 이미지 (사진=챗GPT로 생성)

그렇다면 실제 현장에서 있는 셰프들은 AI 활용에 대해 어떻게 평가할까.

IT매체 매셔블은 최근 전문 셰프 3명에게 AI가 생성한 레시피로 만든 요리와 AI 활용에 대한 의견을 물었다.

셰프들은 모두 AI가 훌륭한 요리 보조 도구가 될 수 있지만, 최종 판단과 완성도는 여전히 인간의 몫이라는 데 의견을 같이 했다.

“AI 레시피, 훌륭한 출발점”

미국 음식 배달 서비스 업체 헝그리루트의 요리 총괄 이사이자 전 수석 총괄 셰프인 제이슨 헤이젤만은 AI가 음식 아이디어를 빠르게 내놓고 확장하는 데 뛰어나다고 평했다. AI가 수천 가지의 맛 조합과 요리 스타일, 식단 제한 사항을 단 몇 초 만에 분석해 제안할 수 있다는 것이다.

특히 요리에 대한 진입 장벽을 낮추고 평소에 시도하지 않았을 재료를 제안하는 등 요리사들에게 새로운 영감을 줄 수 있다고 설명했다. 그는 “요리할 때 AI를 활용하고 있다”며 “AI 레시피는 훌륭한 출발점이 될 수 있다”고 말했다.

뉴로메카 요리 로봇 인디7이 튀김옷을 입힌 닭고기를 기름통에 넣고 있다. (사진=뉴로메카)

다만 AI가 실제 맛을 느낄 수 없어 한계도 분명하다고 밝혔다. 헤이젤만은 AI가 질감이나 양념의 균형, 소스가 적절히 졸여졌을 때의 상태 등 요리사가 직관적으로 판단하는 요소를 이해하지 못한다고 지적했다. 또 요리 과정에서 중요한 시각적 단서 역시 반영하기 어렵다고 덧붙였다.

특히 제빵처럼 정밀한 조리 과정이 필요한 분야에서는 AI가 부족하다는 평가다. 정확한 타이밍이나 시각적 지표, 성공과 실패를 가르는 미세한 조정 등을 AI가 제대로 판단하지 못하는 경우가 있다고 설명했다.

“결국 요리 완성은 셰프 개인의 역할”

셰프이자 의료식 전문가로 활동 중인 척 헤이워스는 AI의 긍정적인 측면을 강조했다. 그는 AI를 활용하면 레시피를 만들기 전에 특정 맛 조합이 어울릴지 미리 확인할 수 있고, 머릿속에 있는 요리 아이디어를 이미지 형태로 시각화해 구상한 모습과 비교할 수 있다고 설명했다.

또 해외 레시피를 다른 국가의 계량 방식으로 변환하는 데도 유용하다고 덧붙였다. 다만 그는 “결국 양념을 제대로 하고 요리를 완성하는 것은 셰프 개인의 역할”이라고 강조했다.

미국 외식업체 메이저푸드그룹 공동 창업자이자 파티셰로 활동 중인 톰 페이버룰 역시 AI를 ‘양날의 검’에 비유했다. 그는 “AI는 수치 계산에서는 놀라울 정도로 정확하지만 인간의 실수를 잡아내는 데는 취약하다”고 말했다. 예를 들어 레시피에 ‘소금 1컵’이라고 적혀 있지만 실제로는 ‘티스푼’이 맞는 경우 AI가 이를 그대로 반영할 수 있다는 것이다. 결국 이런 오류는 사람이 직접 확인해야 한다.

페이버룰은 “사람 셰프는 시식과 실제 테스트를 담당하고, AI는 데이터를 분석해 오류 수정과 아이디어 확장을 돕는다”며 “이를 통해 더 빠르고 정확한 요리가 가능해진다”고 말했다. 그는 AI의 또 다른 장점으로 ‘지치지 않는다’는 점을 꼽았다.

하지만 AI는 모방에 능해도 새로운 레시피를 만들어낼 삶의 경험은 없다고 지적했다. 예를 들어 당근 케이크 레시피 1만 개를 분석해 가장 흔한 재료를 알려줄 수는 있지만, 그 레시피에 담긴 문화적 배경까지 이해하지는 못한다는 게 그의 설명이다.