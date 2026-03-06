ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
입력 :2026/03/06 14:06
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 권순호 ▲ 용산공원조성추진기획단 공원운영과장 허나윤
