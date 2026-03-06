[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/03/06 14:06

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 권순호 ▲ 용산공원조성추진기획단 공원운영과장 허나윤

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 국토교통부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

차세대 HBM '두께 완화' 본격화…삼성·SK 본딩 기술 향방은

LG전자, 토요타에 미국 표준특허 16건 양도

"AI가 5분 만에 소장 쓰는 시대"…법조계 시간당 과금 저문다

"美 정부, AI 반도체 수출 통제 강화 검토"

ZDNet Power Center