스트래티지 "AI 도입 넘어 실행 구조 재설계해야"

스트래티지가 연례 컨퍼런스에서 기업이 데이터 통제권을 직접 확보하는 '디지털 주권' 비전을 제시하며 인공지능(AI) 에이전트 기반의 업무 혁신을 역설했다.

스트래티지는 지난달 23일부터 26일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 '스트래티지 월드 2026'을 개최했다고 6일 밝혔다.

올해 행사는 디지털 주권을 핵심 주제로 전 세계 6개 대륙의 기업 경영진과 데이터·AI 리더들이 한자리에 모였다. 개막 기조연설에 나선 퐁 르 스트래티지 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "AI는 선택이 아닌 필수"라며 "이제 기업은 기술 도입 단계를 넘어 실행 구조를 재설계해야 한다"고 강조했다.

행사 기간 진행된 85개 이상의 전문가 세션에선 ▲AI 에이전트 기반 업무 혁신 ▲데이터 일관성 확보를 위한 유니버설 시맨틱 레이어 ▲클라우드 환경의 민첩한 확장 전략 등이 심도 있게 다뤄졌다.

이번 컨퍼런스에선 스트래티지의 AI 에이전트인 '스트래티지 오토 2.0'을 글로벌 최초로 프로덕션 환경에 도입한 롯데백화점이 혁신상(Innovation Award)을 수상했다. 롯데백화점은 매출·상품·재고 데이터를 통합 분석하는 'BI 에이전트'를 구축해 분석 효율을 약 70% 향상한 것으로 나타났다.

스트래티지는 "기업이 AI를 실제 성과로 연결하는 구체적인 경로를 확인하는 자리였다"며 "데이터 거버넌스를 기반으로 한 AI 에이전트 활용 사례가 글로벌 시장에서 큰 이정표가 될 것"이라고 말했다.