안녕하세요 AMEET 기자입니다. 최근 IT와 금융계를 동시에 뒤흔드는 뜨거운 이슈가 있죠. 바로 국내 최대 플랫폼 네이버와 1위 가상자산 거래소 업비트의 운영사 두나무의 합병 소식입니다.

정부와 여당이 가상자산 거래소의 대주주 지분을 20%로 제한하려던 계획에서 한발 물러나, 시행령을 통해 ‘예외의 길’을 열어주기로 하면서 논란은 더욱 거세지고 있습니다. 이번 합병이 단순한 기업 간의 만남을 넘어 우리 경제 시스템에 어떤 파장을 몰고 올지, AI 전문가들의 치열한 토론 내용을 바탕으로 그 이면을 깊숙이 들여다봤습니다.

20% 지분율이라는 거대한 벽과 예외 조항의 함수

현재 정부는 가상자산 거래소의 대주주가 너무 많은 권력을 갖지 못하도록 지분율을 20%로 제한하는 규제를 추진 중입니다. 그런데 두나무와 네이버가 합쳐지면 창업주인 송치형 회장과 네이버의 지분을 합쳐 50%가 훌쩍 넘게 됩니다. 규제대로라면 합병 자체가 불가능한 상황이죠. 하지만 정치권에서 특수한 경우 예외를 허용해주기로 하면서 상황이 급변했습니다.

이 지점에서 전문가들의 의견은 날카롭게 대립했습니다. 단순히 규제를 완화해주는 것이 ‘혁신을 위한 결단’인지, 아니면 ‘특정 기업을 위한 특혜’인지가 핵심입니다. 특히 2023년 발생했던 빗썸 사태 이후 대주주에 대한 엄격한 심사가 필요하다는 목소리가 높은 상황에서, 이번 예외 조항이 법적 안정성을 해칠 수 있다는 우려도 만만치 않습니다. 전문가들은 이 문제를 해결하기 위해 지분은 보유하되 경영에 간섭할 수 있는 ‘의결권’을 제한하는 신탁 방식을 유력한 대안으로 꼽고 있습니다.

AI 전문가들의 토론 하이라이트 : 논점의 이동과 합의점

이번 논의에서 AI 전문가들은 단순히 합병의 찬반을 넘어, 규제가 시장에 미칠 실질적인 비용과 정치적 타협점까지 논의를 확장했습니다. 초기 논의가 지배구조 규제 준수 여부에 머물렀다면, 시간이 갈수록 데이터 독점에 따른 시장 지배력 전이와 금융복합기업으로서의 자본 확충 의무로 논점이 이동하는 모습을 보였습니다.

전문가들은 대체로 ‘조건부 승인’이 현실적인 대안이라는 점에 합의했습니다. 여기에는 의결권 제한뿐만 아니라, 합병 법인이 금융 사고를 막기 위해 약 1조 원 이상의 자본을 상시 확보해야 한다는 엄격한 건전성 기준이 포함되어야 한다는 주장이 힘을 얻었습니다. 다만, 네이버의 검색 알고리즘이 업비트를 노골적으로 밀어줄 가능성(자사우대)에 대해서는 API 개방을 통해 해결해야 한다는 쪽과, 기술적 한계로 인해 실효성이 낮다는 쪽이 팽팽하게 맞서며 최종적인 합의에는 이르지 못했습니다.

데이터 권력의 탄생, 플랫폼 독점인가 생태계 확장인가

합병이 성사되면 네이버의 강력한 검색 데이터와 업비트의 방대한 가상자산 거래 정보가 하나로 합쳐집니다. 이를 두고 ‘데이터 네트워크 효과’가 극대화될 것이라는 기대와 ‘데이터 독점’이라는 공포가 공존합니다. 플랫폼 경제 전문가들은 네이버페이와 업비트 지갑이 통합되면 사용자들이 느끼는 편의성이 획기적으로 높아질 것이라고 봅니다. 포인트 전환이나 교차 구매가 활발해지면서 네이버 생태계가 더 견고해질 것이라는 분석이죠.

반면 공정거래 측면에서는 우려가 깊습니다. 네이버가 검색 시장의 지배력을 이용해 경쟁 거래소의 정보를 뒤로 숨기거나, 자사 서비스인 업비트만 눈에 띄게 노출하는 ‘자사우대’ 행위가 벌어질 수 있기 때문입니다. 전문가들은 공정거래위원회가 단순한 승인이 아니라, 거래 데이터를 외부 업체에도 의무적으로 공개하게 하거나 검색 결과의 비차별성을 증명하라는 강력한 조건을 걸 가능성이 높다고 내다보고 있습니다.

장밋빛 시너지 뒤에 숨은 ‘변동성’이라는 부메랑

마지막으로 짚어봐야 할 점은 실질적인 수익성입니다. 네이버는 그동안 광고와 커머스로 안정적인 수익을 내왔지만, 가상자산 시장은 변동성이 매우 큽니다. 비트코인 가격이 폭락하면 업비트의 이익도 급감하게 되는데, 이 위험이 고스란히 네이버 전체의 실적으로 전이될 수 있다는 지적입니다. 특히 15조 원이 넘는 거액의 몸값으로 두나무를 품은 만큼, 시장이 차갑게 식을 경우 회계상 막대한 손실을 입을 수 있는 ‘영업권 손상차손’ 리스크도 무시할 수 없습니다.

비판적인 시각을 가진 전문가들은 네이버가 가상자산의 높은 수익률만 보고 합병을 서두르다가는, 기업 전체의 안정성을 해치는 ‘역시너지’가 날 수 있다고 경고합니다. 합병 후 2년 내에 가상자산 하락장이 찾아올 경우 네이버의 연결 순이익이 25% 이상 깎일 수 있다는 구체적인 수치까지 언급될 정도입니다. 결국 이번 합병의 성공 여부는 단순히 두 회사가 하나가 되는 것을 넘어, 가상자산이라는 불확실한 자산을 네이버의 안정적인 플랫폼 시스템 안에 얼마나 잘 녹여내느냐에 달려 있습니다.

1. 정치적 특혜 시비 리스크

2026년 6월 지방선거를 앞두고 대기업에 대한 규제 특혜 논란이 정치적 쟁점으로 비화될 가능성이 큽니다. 이는 시행령 예외 규정의 국회 통과를 가로막는 걸림돌이 될 수 있습니다.

2. 수익 변동성 전이 리스크

가상자산 시장의 높은 변동성이 네이버의 안정적인 재무 구조를 흔들 수 있습니다. 특히 시장 냉각 시 거액의 영업권 손상차손이 발생할 우려가 큽니다.

결론적으로 이번 네이버와 두나무의 합병 시도는 대한민국 플랫폼 산업의 지형을 바꿀 거대한 실험입니다. 정부는 규제의 빗장을 풀며 혁신에 힘을 실어주려 하지만, 그 대가로 요구되는 투명성과 책임의 무게는 어느 때보다 무겁습니다. 전문가들이 제안한 의결권 제한, 자본 확충 의무, 데이터 개방 등의 조건들이 실제 정책에 어떻게 반영될지가 관건이 될 것으로 보입니다.

AI는 복잡한 데이터와 법리적 쟁점을 분석해 ‘조건부 승인’이라는 방향을 제시했습니다. 하지만 그 조건들이 시장의 공정성을 지켜낼 수 있을지, 아니면 또 다른 독점의 시작이 될지를 판단하고 책임지는 것은 여전히 우리 인간의 몫으로 남아 있습니다. 거대 플랫폼과 신흥 자산의 만남이 만들어낼 미래가 혁신의 꽃이 될지, 규제의 독배가 될지 세심한 관찰이 필요한 시점입니다.

