우주 보안 글로벌 규제 53개 항목은?...정부, 매뉴얼 배포

정부가 우주, 로봇, 스마트선박 분야에 특화한 보안 매뉴얼을 개발해 배포한다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)가 만든 것으로 미래산업 현장의 보안내재화를 돕는 실무형 가이드와 체크리스트, 사례집을 제공한다. 우주 분야 경우 글로벌 보안 규제를 반영한 총 53개 항목의 보안 체크리스트를 담았다.

각 매뉴얼은 한국인터넷진흥원 지식플랫폼 자료실을 통해 관심 있는 국민 누구나 무료로 내려받을 수 있다.

국산 로봇제품 글로벌 보안 경쟁력 제고 기반 마련

최근 AI 확산으로 산업 전반의 대대적인 변화가 예고되고 있다. 특히 AI가 물리적 실체와 결합한 피지컬 AI의 가장 대표주자인 로봇은 제조·서비스·의료 등 분야에서 빠르게 확산될 것으로 기대되는 반면, 이에 대한 유럽, 북미 등 사이버보안 글로벌 규제는 더욱 강화되고 있다.

이번에 공개한 로봇 사이버보안 자료는 총 2종으로 ▴기존 로봇 보안모델 고도화 버전 ▴로봇 보안요구사항 해설서로 구성됐다. 이를 통해 기업은 로봇제품의 개발과 수출과정에서 필요한 사이버보안 요구사항을 손쉽게 안내받을 수 있고, 이를 통해 제품의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대된다.

우주(위성) 생애주기 전반 공급망 보안역량 강화

민간 주도의 ‘뉴스페이스(New Space)’ 시대에는 위성 제작·발사·운영 과정에서 다양한 기업과 서비스가 결합, 공급망·운영 환경 전반에서 새로운 보안 위협이 확대되고 있다.

이번에 공개한 우주 분야 자료는 총 2종으로 ▴GSaaS(Ground Station as a Service, 클라우드 기반 위성 지상국 서비스) 등 최신 운영환경을 반영한 우주 보안모델 ▴체크리스트 기반의 상세 가이드를 담은 우주 보안모델 해설서로 구성됐다.

이번 보안모델은 최근 소형화 및 경량화 추세의 위성 개발에 맞춰 클라우드를 이용한 지상국 서비스의 주요 보안 위협과 보안 요구사항을 식별하고, 우주 분야 글로벌 보안 규제를 반영한 총 53개 항목의 우주 보안 체크리스트를 제시, 국내 우주 기업 담당자가 실제 현업에 적용함으로써 국내 우주 산업의 안전한 성장에 기여할 것으로 기대된다.

스마트선박 산업 인적·물적 사이버보안 안전망 확보

선박 산업 분야에서는 선박의 디지털화와 자율운항 기술 도입이 확산됨에 따라, 선박 시스템뿐 아니라 해운사 운영과 선원 활동 전반에서 보안 위협이 증가하고 있다. 과기정통부와 KISA는 이러한 변화에 대응해 해운 산업의 보안위협을 체계적으로 식별하고, 선박 보호대책 및 현장 실무 가이드를 마련했다.

우선, 국제해사기구(IMO)의 자율운항 등급 3을 기준으로 실제 운항 시나리오별 위협 식별과 대응 절차를 체계화한 ▴자율운항선박 보안모델을 새롭게 개발했으며, 기존 스마트선박 보안모델에 현장 실무 중심의 해설과 적용 사례를 더해 ▴스마트선박 보안모델 해설서 및 사례집으로 고도화하여 차세대 선박의 보안 설계 기준으로 활용도를 높였다.

관련기사

특히, 국내 대형 해운사가 함께 참여하여 국제 규제와 민간 표준을 충족할 수 있는 국내 최초 실무형 기준인 ▴해운사 특화 보안 가이드라인을 마련하는 한편 현장 인력의 보안 역량 강화를 위해 ▴보안 인식 제고 교육교재 ▴선박 부착용 8대 보안수칙도 제작했다. 교육교재는 사고 사례부터 예방 행동, 보완 조치까지 단계별 학습이 가능하도록 구성됐다. 선박 내에서 손쉽게 확인할 수 있는 포스터 형태로도 제공, 인적 보안 사고 예방에 기여할 것으로 기대된다.

과기정통부 임정규 정보보호네트워크정책관은 “선박, 우주, 로봇 등 미래 핵심 산업에서도 사이버보안은 이제 선택이 아닌 필수 요건”이라며, “이번에 공개하는 특화 보안 매뉴얼이 기업의 보안 내재화 부담을 낮추고, 글로벌 시장에서 요구되는 보안기준 대응에 실질적인 길잡이가 되길 바란다”고 밝혔다.