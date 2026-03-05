KT알파쇼핑, 기능성 용품 '메디컬 웨어' 방송 확대

건강관리 수요가 늘면서 식품 및 운동용품 뿐 아니라 생활 속에서 건강관리에 도움을 주는 이른바 ‘메디컬 웨어’가 홈쇼핑에서 인기를 끌고 있다.

KT알파 쇼핑(대표 박승표)은 자세 개선 등에 도움을 주는 기능성 신발 및 메디컬 삭스, 티셔츠와 같이 일상에서도 입을 수 있는 건강용품인 ‘메디컬 웨어’ 제품의 판매량이 크게 늘면서 건강한 생활습관을 실천하려는 고객들의 호응을 얻고 있다고 5일 밝혔다.

우선 기능성 신발 브랜드 ‘신미사’는 2024년 5월 첫 선을 보인 이후 누적 판매량 37만 켤레, 144억원 이상의 주문액을 기록하고 있다. 퇴행성 관절을 위한 자세교정 신발 특허기술 등을 적용한 생체역학적 기능성 및 깔끔한 디자인으로 40~60대 중장년층 고객의 두터운 사랑을 받고 있다. 특히 ‘뉴바로 슬리퍼’는 KT알파 쇼핑 기능성 신발 판매 1위를 기록할 만큼 베스트셀러로 자리매김했으며, KT알파 쇼핑과 공동기획한 자세교정 ‘바로워크 운동화’ 또한 방송마다 매진을 기록하는 등 일상 속 건강 증진을 추구하는 수요층 확대에 힘입은 것으로 보인다.

KT알파 쇼핑 신미사 방송 장면

양말처럼 편하게 신으면서 발 건강을 관리할 수 있는 메디컬 삭스도 인기다. 홈쇼핑 업계 최초로 선보인 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’는 양말처럼 일상에서 편하게 신을 수 있어 24시간 밀착케어가 가능한 압박밴드 제품이다. 헬스케어 전문 브랜드 ‘레드닥터’와 공동기획하고 전문의를 비롯한 다양한 전문가들과 협업한 결과 1등급 의료기기 인증까지 획득했다. 지난 1월 론칭해 총 2.3억원의 주문액을 기록했으며 최근 2월 방송의 매출 달성률 또한 목표치를 상회했는데, 앉아있거나 누워있을 때에도 발 건강 관리를 할 수 있다는 점에서 선호도가 높았던 것으로 보인다.

바른 자세 교정을 돕는 티셔츠도 꾸준한 판매량을 보이고 있다. 스포츠 테이핑 기법의 원리를 적용한 ‘테이핑테크 테이핑웨어 시즌2’는 얇고 가벼운 티셔츠 형태로 운동할 때는 물론 일상에서도 편하게 입을 수 있는 디자인이다. 2가지 테이핑 패턴을 조합해 어깨와 등, 상완 부위를 잡아주고 안정적으로 바른 자세를 유지할 수 있도록 돕는다. 지난해 6월 첫 선을 보여 지금까지 4만 세트 가까이 판매됐으며 23억원 이상의 주문액을 기록했다.

오는 3월 7일 08시대 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’, 같은 날 19시대 ‘신미사 뉴바로 슬리퍼’, 3월 11일 08시대 ‘테이핑테크 테이핑웨어 시즌2’가 KT알파 쇼핑에서 방송될 예정이다.

KT알파 쇼핑 이화섭 리빙팀장은 “장시간 앉아있는 생활환경, 스마트폰 및 컴퓨터 사용 증가, 불규칙한 운동 등 현대인의 생활습관으로 건강 문제를 호소하는 사람들이 늘어나는 추세”라며 “일상생활에서 편안하게 옷을 입거나 신발을 신으며 자연스럽게 건강관리까지 실천할 수 있는 점이 인기 비결”이라고 밝혔다.