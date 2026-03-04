시큐리온 'OnAV’, 글로벌 'AV-TEST' 38번째 인증

시큐리온(대표 고봉수)은 자사의 AI 안티바이러스 솔루션 'OnAV(온백신)'이 38번째 AV-TEST 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

'AV-TEST'는 독일 소재 글로벌 보안제품 성능 평가 기관이다. 매 홀수 달 전 세계 안드로이드 안티바이러스 솔루션의 성능을 테스트한다. 탐지 정확도를 보는 ‘과잉 탐지(과탐)’와 ‘미 탐지(미탐)’, 동작 효율과 성능에 미치는 영향을 판단하는 ‘퍼포먼스’의 3개 항목으로 구성되며 각 항목별 6점씩 18점이 총점이다.

'OnAV'는 지난 1월 진행한 평가에서 종합 탐지율 100%로 18점 만점을 기록했다. 시큐리온이 독자 개발한 AI 탐지 기술 ‘크로스 밸리데이션 시스템(CVS, Cross-Validation system)’을 적용했다. 'CVS'는 머신러닝 검사와 평판 검사, 패턴 검사를 결합한 탐지 방식으로 탐지율은 높이고 탐지에 필요한 리소스는 최소화했다.

'OnAV'를 모바일 해킹 탐지 솔루션 OnTrust(온트러스트)와 결합하면 단말의 APP 및 OS 영역을 동시에 보호할 수 있다고 회사는 설명했다. 'OnTrust'는 OS 취약점을 이용한 해킹 공격을 실시간으로 탐지하며, 실시간 해킹 탐지를 위한 ‘OnTrust Agent’와 에이전트리스 방식의 신속 검사 서비스 ‘OnTrust X-ray’, 원격 관제 서비스 ‘OnTrust TMS’, 해킹 단말 복구 옵션 ‘OnTrust Dr’로 구성돼 있다. OnTrust를 MDM과 결합할 경우, MDM 해킹을 통한 정보 탈취 시도에도 대응이 가능하다.

시큐리온은 이 외에 AI기반 악성 URL 탐지 서비스 ‘OnScan for Message(온스캔포메시지)’, AI 기반 악성 앱 자동분석 시스템 ‘OnAppScan(온앱스캔)’ 등을 제공한다.

고봉수 시큐리온 대표는 “OnAV는 2018년부터 AI 탐지 시스템을 탑재하고 글로벌 인증을 획득하는 등 AI 탐지 노하우를 축적해 왔다”며 ”검증된 AI 기술을 바탕으로 악성 앱 탐지와 분석, 보이스피싱 및 스미싱 대응에 있어 가장 신뢰할 수 있는 보안 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.