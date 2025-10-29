시큐리온 AI 모바일 안티바이러스 ‘OnAV’, AV-TEST 37번째 인증

모바일·IoT 안티 해킹 솔루션 기업 시큐리온은 자사 AI 기반 모바일 안티바이러스 'OnAV(온백신)'이 37번째 AV-TEST 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

'AV-TEST'는 글로벌 보안 제품 성능 평가 기관이다. 매 홀수 달 세계 안드로이드 안티바이러스 솔루션을 테스트한다. 평가는 탐지 정확도를 보는 ‘과잉 탐지(과탐)’와 ‘미 탐지(미탐)’, 성능에 미치는 영향을 판단하는 ‘퍼포먼스’ 등 3개 항목이며, 항목별 6점씩 18점이 만점이다.

'OnAV'는 지난 9월 진행한 평가에서 종합 탐지율 99.95%, 종합 점수 18점으로 37번째 인증을 획득했다. 시큐리온이 독자 개발한 AI 탐지 시스템 ‘크로스 밸리데이션 시스템(CVS, Cross-Validation system)’을 이용해 탐지율을 높이고 탐지에 소모되는 리소스는 최소화한 것이 특징이다.

머신러닝 검사와 평판 검사, 패턴 검사를 결합한 CVS는 모바일은 물론 저사양 IoT 기기에서도 원활히 동작하는 초경량 엔진으로 스마트 환경에 최적화한 보안 솔루션이다.

'CVS'는 시큐리온의 악성 앱 자동 분석 솔루션 ‘OnAppScan(온앱스캔)’에도 적용, 앱의 위험도를 자동으로 판단하고 상세 정보를 제공, 분석 업무 효율을 개선한다. ‘OnAppScan’은 이에 더해 보이스피싱 악성 앱 탐지에 특화한 AI 모델과 ‘보이스피싱 디텍터’를 탑재하는 등 피싱 범죄 대응에 특화한 분석 솔루션으로 고도화했다.

관련기사

시큐리온 고봉수 대표는 “OnAV의 글로벌 인증 획득은 우리의 AI 탐지기술 성능과 안정성을 입증한다”며 “이렇게 검증한 AI 기술력을 기반으로 앞으로는 시장이 원하는 AI 보안 솔루션 개발 및 제품 고도화에 집중할 것”이라고 밝혔다.

한편 시큐리온은 이 외에도 모바일·IoT 안티 해킹 솔루션 ‘OnTrust(온트러스트)’, 리눅스 PC용 안티바이러스 ‘OnAV for Linux Desktop’를 보유하고 있다.