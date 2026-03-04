채비, 전기차 충전기 업체 첫 코스닥 상장 추진…증권신고서 제출

전기차 충전 인프라 운영 기업 채비가 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다.

채비는 4일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 추진한다고 밝혔다. 전기차 충전 인프라 운영 사업자(CPO)가 코스닥 상장에 도전하는 것은 처음이다.

공모 주식수는 1000만주이며 희망 공모가는 1만2300원~1만5300원이다. 공모 규모는 1230억원에서 1530억원 수준이다. 수요예측은 오는 23일부터 27일까지 진행하며 일반 청약은 4월 12일 진행된다. 대표 주관사는 KB증권과 삼성증권이다. 대신증권과 하나증권이 공동 주관사로 참여한다.

채비 R&D센터 (사진=채비)

채비는 전기차 충전기 개발·제조부터 설치, 운영, 사후관리까지 전 과정을 수행하는 전기차 충전 인프라 기업이다. 약 5900면 규모 급속 충전 인프라를 직접 운영하며 국내 민간 사업자 기준 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.

채비는 공모 자금을 기반으로 급속 충전 인프라 확충과 차세대 초고속 충전 기술 개발에 투자할 계획이다.

최영훈 채비 대표는 "상장을 계기로 국내 충전 인프라 시장 리더십을 강화하고 글로벌 시장 진출과 차세대 충전 기술 개발을 가속화하겠다"고 말했다.