삼성전자, 협력사 갑질의혹 부인…"공장이전 강요·법 위반 없어"

삼성전자가 미국 5세대(5G) 통신장비 사업 과정에서 하도급 업체에 갑질을 했다는 의혹을 전면 부인했다.

삼성전자는 4일 입장문을 내고 "법령 준수와 협력회사와의 상생을 위해 최선의 노력을 다해왔으며 법 위반 사실은 전혀 없다"며 관련 의혹을 반박했다.

앞서 보도에 따르면 공정거래위원회는 삼성전자가 미국 현지에서 하도급업체 A사를 상대로 부당한 위탁 중단을 했다는 신고를 접수하고 지난해 말부터 사실관계를 조사 중이다. A사는 국내 중소 케이블 업체가 미국에 설립한 법인이다.

삼성전자 서초사옥 (사진=뉴시스)

A사는 삼성전자가 2019년 자사를 미국 5G 통신장비용 케이블 1차 공급업체로 승인해 하도급 계약을 체결한 뒤, 5G 사업 수요 증가를 이유로 사실상 납기 단축을 요구했다고 주장하고 있다. 이 과정에서 A사는 2021년 초 미국 캘리포니아주 어바인 공장을 텍사스주 댈러스로 이전한 것으로 전해졌다.

또한 삼성전자가 2021년 6월 버라이즌 5G 장비 케이블 변경을 이유로 발주 물량을 줄이면서 A사 발주 규모가 2020년 하반기 520만 달러에서 2022년 하반기 56만 달러 수준으로 감소했다. 이후 2023년 4월 발주가 중단되면서 A사 미국 법인이 같은 해 12월 파산했다는 주장도 제기됐다.

하지만 삼성전자는 해당 주장에 대해 "기사에 언급된 A사와 거래하면서 공장 이전을 강요한 사실이 전혀 없다"고 반박했다.

삼성전자는 "전선 및 케이블을 다양한 업체로부터 구매하고 있기 때문에 특정 업체인 A사에 공장 이전을 강요할 이유나 필요가 전혀 없었다"고 설명했다.

또 A사가 삼성전자 요구에 따라 미국 공장 투자를 확대했다는 주장에 대해서도 "A사에 설비 투자를 요구한 적이 없다"며 "계약 체결 전 품질 기준에 따른 평가를 진행했을 뿐이며, A사가 스스로 판단해 공장을 개선하기 위한 투자를 진행한 것"이라고 밝혔다.

발주 감소와 관련해서도 삼성전자는 "A사 발주 물량이 줄어든 것은 최종 고객사로부터 주문이 없었기 때문일 뿐 부당한 위탁 취소가 아니다"라고 해명했다. 이어 "발주된 물량 전체에 대한 대금 지급도 모두 완료했다"고 강조했다.