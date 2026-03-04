알파경제·상하이저널, 한중 경제 정보 ‘동맹’…상하이 특파원 파견

알파경제가 중국 내 한인 미디어 상하이저널과 손잡고 한중 경제 정보 공유 및 취재 네트워크 확대에 나선다.

알파경제와 상하이저널은 지난 4일 중국 상하이 상하이저널 대회의실에서 업무협약(MOU)을 체결하고, 양국 산업 현안과 글로벌 기업 분석 등 다각도의 취재 협력을 추진하기로 했다. 이번 제휴는 급변하는 동북아 경제 환경 속에서 현지 정보를 빠르고 정확하게 전달하기 위한 취지다.

협약에 따라 알파경제는 ‘기업 지배구조’와 ‘기업 내부통제’ 관련 심층 분석 콘텐츠를 제공한다. 상하이저널은 현지 한인 정보 플랫폼 ‘상하이방’의 취재망을 공유해 양사 콘텐츠 제작을 지원한다.

(사진=알파경제)

특히 알파경제는 상하이저널 본사에 특파원을 파견해 상하이 산업 현장을 직접 취재할 계획이다. 알파경제는 이번 파견으로 시카고, 도쿄, 바르셀로나에 이어 네 번째 해외 취재 거점을 확보하게 됐다.

김상진 알파경제 대표이사는 “상하이저널과 상하이방과의 협업은 알파경제의 ‘글로벌비즈’ 성장을 이끄는 중요한 축이 될 것”이라며 “상하이를 중심으로 한 핵심 경제 정보를 국내에 가장 빠르고 정확하게 전달하는 파이프가 되겠다”고 말했다.

오명 상하이저널 대표이사는 “알파경제와의 제휴가 향후 10년, 20년 이상 굳건히 이어지길 바란다”며 “중국 경제 상황과 주요 상장사 사업 정보가 신속히 전달돼 시장 참여자들의 투자 판단에 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.

상하이저널은 네이버 차이나채널 콘텐츠 공급자(CP)로 활동하며 중국 현지 소식을 국내 독자들에게 전하고 있다.