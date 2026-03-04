"대한민국 AI 3강 간다"…정부, 10조 프로젝트 공개

정부가 올해를 '인공지능(AI) 3대 강국(G3) 도약의 원년'으로 선포하고, 역대 최대 규모인 9조 9000억원의 AI 관련 예산 정보를 민간에 공개했다.

대통령 직속 국가인공지능전략위원회는 각 부처에 흩어져 있던 AI 예산사업을 통합한 '전 부처 AI 사업 통합 설명자료'를 위원회 공식 홈페이지에 4일 게시했다.

방대한 국가 예산 데이터 속에서 AI 관련 사업만을 선별하기 어려웠던 기업과 연구기관의 정보 접근성을 개선하기 위한 조치다. 이를 통해 위원회는 민간이 정부의 집행 방향에 맞춰 선제적으로 연구개발(R&D) 투자 및 사업화 전략을 수립할 수 있도록 돕겠다는 구상이다.

임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장이 25일 오전 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능전략위원회 제2차 전체회의를 주재하고 있다. 2026.2.25 (사진=과학기술정보통신부)

2026년도 AI 예산은 전년 대비 3배 수준으로 대폭 확대된 9조 9000억원 규모로 편성됐다. 부처별 비중을 살펴보면 AI 인프라와 기술 개발을 주도하는 과학기술정보통신부가 5조 1000억원(51%)으로 가장 크고, 산업통상자원부 1조 7000억원(17%), 중소벤처기업부 9000억원(9%) 순이다.

특히 올해는 AI 산업의 체질을 바꿀 대규모 신규 사업이 대거 포함됐다. 고성능 그래픽처리장치(GPU) 등 연산 자원 부족 문제를 해결하기 위한 'AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화' 사업에 2조 1000억원(과기정통부)이 투입되며, '딥테크·AI 스타트업 펀드' 3000억원(중기부), '국민성장펀드' 2000억원(금융위) 등 금융 지원도 대폭 확대된다.

아울러 산업 및 일상 전반의 AI 전환을 가속화하기 위해 관계 부처 합동으로 6000억원 규모의 'AI 전환(AX) 스프린트' 사업을 전개한다. 이 사업은 생활밀접형 혁신 제품의 신속한 상용화를 위해 실증, 양산체계 구축, AI 모델 개발, 인증 및 판로 개척 등을 종합 지원한다.

위원회는 이번 자료 공개를 통해 예산 집행의 투명성을 높이는 동시에 민간 투자와의 시너지를 극대화할 계획이다. 또 분과별 주요 사업의 공모 조건과 부처 간 연계성 등을 면밀히 검토해 현장에서 정책이 원활히 추진되도록 지원할 예정이다.

임문영 상근 부위원장은 "기존 공급자 중심의 방대한 나열에서 벗어나 민간 수요자가 필요한 사업만을 추출해 제공하는 데 의의가 있다"며 "10조원 규모의 역대급 재원이 산업 현장 적재적소에 스며들어 대한민국이 AI 3강으로 도약하는 실질적 동력이 되도록 총력을 다하겠다"고 말했다.