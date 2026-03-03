"디지털 정책 파편화...혁신·투자·포용 막는다”

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] 도린 보그단-마틴 국제전기통신연합(ITU) 사무총장과 마티아스 코먼 OECD 사무총장이 디지털 정책의 파편화가 혁신, 투자, 포용적 성장을 저해할 수 있다고 경고했다.

이들은 스페인 바르셀로나 피라그란비아에서 열린 MWC26 컨퍼런스 기조연설에 나서 “고조되는 지정학적 긴장 속에서 글로벌 협력이 필요하다”고 입을 모았다.

보그단-마틴 사무총장은 “글로벌 디지털 정책을 파편화 관점에서 생각하는 것을 멈춰야 한다”며 “정부 전체와 자유 제도 전반이 함께하는 접근으로 전환해야 한다”고 말했다.

도린 보그단-마틴 국제전기통신연합(ITU) 사무총장

지구상에서 여전히 22억명이 인터넷에 접속하지 못하고 있다는 점을 두고 “디지털 격차가 확대되고 있는데, 협력은 절대적으로 필요하다”고 주장했다.

코먼 사무총장 역시 디지털 연결을 교통이나 금융 시스템과 같은 ‘핵심 경제 인프라’에 비유하면서 “설계 단계부터 회복탄력성을 갖춰야 한다”고 강조했다.

그는 특히 “국가 간뿐 아니라 국가 내에서도 격차가 존재한다”고 “여전히 농촌 지역과 취약 지역이 충분한 서비스를 받지 못하고 있다”고 덧붙였다.

관련기사

규제의 파편화에 대해서도 경고의 목소리를 분명히 했다. 각국의 서로 다른 규제가 비용을 증가시키고 투자를 저해할 수 있으며, 보안 개선으로 이어지지 않을 것이란 이야기다.

보그단-마틴 사무총장은 “표준을 통해 우리는 신뢰를 구축할 수 있다”며 “정부와 기관이 사람을 중심에 두어야 하며 기술적 기반과 상호운용성, 확장성을 구축하는 데 집중해야 한다”고 밝혔다.