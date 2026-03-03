한수원, 싱가포르 에너지시장청과 SMR 협력 협약

한국수력원자력은 지난 1일 싱가포르 현지에서 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 소형모듈원자로(SMR) 분야 기술 교류와 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

한-싱가포르 정상회의를 계기로 진행된 체결식에는 전대욱 한수원 사장 직무대행과 콕 키옹 푸아 EMA 청장 등이 참석했다.

MOU는 두 기관 간 SMR 관련 기술 협력을 공식화하고 협력 기반을 마련하기 위해 체결됐다.

한수원과 EMA는 앞으로 ▲싱가포르 내 SMR 적용 가능성에 대한 공동조사 ▲원자력 인력 양성 ▲기술 정보 및 원자력 모범 사례 공유 등에 협력할 계획이다.

콕 키옹 푸아 EMA 청장(왼쪽)과 전대욱 한국수력원자력 사장 직무대행이 소형모듈원자로(SMR) 분야의 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서에 서명한 후 악수를 나누고 있다.

이번 MOU는 싱가포르 정부 기관이 한국 원전 기업과 체결한 최초의 원자력 협력 MOU다. 또 교역·투자 중심으로 발전해 온 양국 경제 협력이 미래 에너지 분야로 확대된 계기가 됐다.

콕 키옹 푸아 EMA 청장은 “국내 에너지 자원이 매우 제한적인 소규모 국가에는, 저탄소 전환 과정에서 에너지 안보와 회복력을 강화할 수 있는 모든 가능성을 면밀히 검토하는 것이 필수적”이라며 “첨단 원자력 기술은 청정 에너지원으로서의 잠재력을 지니고 있으며 한수원과의 협력은 SMR에 대한 우리의 역량과 기술적 이해를 한층 강화하고 원자력의 적합성을 보다 신중하고 엄격하게 평가하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 “한수원은 원전 운영 경험과 기술 전문성을 바탕으로 글로벌 에너지 전환에 대응해 왔다”며 “EMA가 SMR 기술의 안전성과 타당성을 검토하는 과정에서 책임 있는 파트너로 적극 협력하며, 우리 기술과 경험이 의미 있는 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.