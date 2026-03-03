비글루, 숏드라마 정산·시청 데이터 대시보드 출시

CP사에 정산 구조·시청 성과 데이터 통합 공개...AI 자동 성과 분석 기능 탑재

중기/스타트업입력 :2026/03/03 16:26

백봉삼 기자

스푼랩스(대표 최혁재)가 운영하는 숏드라마 플랫폼 ‘비글루’가 협력 제작사(CP)에 정산 및 시청 성과 데이터를 제공하는 ‘비글루 스튜디오’를 출시한다고 3일 밝혔다.

비글루 스튜디오는 데이터 열람 기능과 AI 자동 성과 분석을 통합한 대시보드로 ▲작품별 퍼포먼스 등급 산출 ▲에피소드 자동 성과 진단 ▲출시 후 3개월 간 추세 분석 리포트를 포함한다. 이를 통해 제작사는 성과를 명확히 이해하고 다음 작품 기획과 확장 전략을 설계하는 데 활용할 수 있다.

연내 AI 성과 예측 모델과 장르·국가별 비교 분석 기능이 추가될 예정이다. 파트너사별 숏드라마 기준 톱5 벤치마크 비교 기능과 시청 패턴 심층 분석 기능도 도입해 제작사가 객관적으로 성과 진단을 할 수 있도록 지원할 계획이다.

비글루는 비글루 스튜디오 출시를 계기로 플랫폼과 제작사 간 데이터 공유 협업 구조를 본격화하고, 투명성과 데이터 기반 의사결정이 핵심 가치인 제작 파트너십 강화에 나선다는 방침이다.

최혁재 스푼랩스 대표는 “비글루 스튜디오는 플랫폼과 제작사 간 정보 비대칭을 해소함으로써 창작자가 AI 분석을 통해 자신의 성과를 파악하고 다음 전략을 설계할 수 있는 도구”라며 “궁극적으로 데이터 기반 제작 환경을 정착시키는 것이 목표”라고 밝혔다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
숏드라마 제작사 스튜디오 AI 비글루 스푼 숏폼

