비글루 "숏드라마 스낵컬처 넘어 '몰입형 정주행 콘텐츠'로 자리매김"

숏드라마가 단순한 스낵 컬처를 넘어 일상적인 ‘몰입형 정주행 콘텐츠’로 완전히 자리 잡은 것으로 나타났다.

35세 이상 여성층을 중심으로 '로맨스' 장르가 글로벌 시장을 압도한 가운데, 국내에서는 밤 11시부터 새벽 1시 사이 심야 시청과 주말 몰아보기 문화가 핵심 소비 패턴으로 정착했다.

스푼랩스(대표 최혁재)가 운영하는 숏드라마 플랫폼 ‘비글루’가 2025년 숏드라마 시청 트렌드를 담은 연말 결산을 5일 발표했다.

비글루, 2025 숏드라마 연말 결산 인포그래픽

지난해 1월1일부터 12월31일까지 집계 결과에 따르면, 올해 비글루 이용자들은 전 세계적으로 총 500만 시간 이상 숏드라마를 시청했다. 핵심 이용자층은 35세 이상 여성으로, 전체 시청의 과반을 차지했다.

시청자들을 사로잡은 숏드라마 장르는 ‘로맨스’가 압도적이었다. 한국·일본·미국 등 주요 국가 조회수 톱10 작품이 모두 로맨스 장르로 나타났으며, 사실상 현재 숏드라마 시장의 장르 편중이 드러나는 대목이다.

반면, 로맨스 내 세부 선호도는 국가 간 차이를 보였는데 한국과 일본은 ▲고자극 ▲차도남 ▲키스 ▲청춘물 ▲막장이, 미국은 ▲고자극 ▲로맨틱한 ▲재벌 ▲운명 ▲순정 키워드가 인기를 끌었다.

국내의 경우, 총 200만 시간 이상 숏드라마가 시청됐으며 밤 11시부터 새벽 1시 사이에 가장 활발하게 소비되는 것으로 밝혀졌다. 이 시간대 시청량은 하루 평균 대비 최대 1.8배까지 증가했는데, ‘끊지 않고 한 편만 더’ 보게 하는 숏드라마 특유의 몰입감이 심야 정주행 문화를 형성한 것으로 분석된다.

주말에는 시청자 수가 평일 대비 15.5% 많아졌고 시청 시간은 34% 더 길어졌다. 이는 주말 ‘몰아보기’ 문화가 국내 숏드라마 소비의 핵심 패턴으로 정착, 숏드라마가 단순 스낵 컬처가 아닌 몰입해 정주행하는 새로운 일상형 콘텐츠로 자리매김하고 있음을 시사한다.

한국 이용자가 가장 많이 정주행한 숏드라마는 ‘해야만 하는 쉐어하우스2’가 1위를 차지했으며 ‘집착 결혼’, ‘로맨틱 아일랜드’, ‘로펌 에이스 변호사와 비서’, ‘커피가 친절하고 사장님이 맛있어요’ 등이 상위권에 올랐다. 톱10 작품 완주까지 걸린 평균 시간은 1시간 50분, 평균 완주율은 95%로, 짧은 시간 내 몰입해서 완주하는 숏드라마 특유의 소비 강도를 보여준다.

2025년 비글루 신작 중 출시 초기 30일 기준 가장 흥행한 작품 역시 ‘해야만 하는 쉐어하우스2’가 약 810만 조회수를 기록하며 1위에 등극했다. ‘커피가 친절하고 사장님이 맛있어요’, ‘로맨틱 아일랜드’, ‘로펌 에이스 변호사와 비서’, ‘선배님, 모두 우연인가요’ 등이 그 뒤를 이었다.

이 중 비글루 인기 IP 해야만 하는 쉐어하우스는 시즌제 성공 사례로 주목받았다. 2024년 11월 공개된 시즌1이 국내외에서 꾸준한 사랑을 받은 가운데, 시즌2는 지난 9월 론칭 이후 시즌1보다 한국에서 정주행 시청자를 2배 이상 늘린 바 있다.

최혁재 스푼랩스 대표는 “2025년은 숏드라마가 일상 속 새로운 몰입 콘텐츠로 자리 잡는 과정을 이용자들과 함께한 의미 있는 해였다”며 “올해에는 스토리텔링을 강화해 더욱 흡입력 있는 숏드라마 경험을 선보이겠다”고 밝혔다.