앨리슨하이퍼앰, 'AI 기반 커뮤니케이션 기업' 된다

앨리슨하이퍼앰이 AI 기반 커뮤니케이션 기업으로의 전환(AX, AI Transformation)을 공식 선언하고, 이를 이끌 핵심 리더십을 강화했다고 3일 밝혔다.

앨리슨하이퍼앰은 AEO(Answer Engine Optimization)·GEO(Generative Engine Optimization) 컨설팅 분야에서 국내 시장을 선도해 온 성과를 토대로, AI를 조직 운영과 고객 서비스 전반에 내재화하는 본격적인 전환에 나선다.

이번 AX 전략의 두 축으로 AI 전환을 이끌 최고 전환 책임자(CTO)에 23년 경력의 PR 전략가 김준경을, AI 시대의 내러티브 혁신을 이끌 최고서술책임자(CNO)에 20년 경력의 서사형 커뮤니케이션 전문가 변정현을 각각 영입하며 C레벨 리더십을 강화했다.

앨리슨하이퍼앰_주요임원진

AEO·GEO 컨설팅 선도에서 AI 네이티브 에이전시로 도약

앨리슨하이퍼앰은 국내에서 선도적으로 AEO·GEO 컨설팅 역량을 체계화하고 다수의 고객사에 이를 적용해 고객 비즈니스 성장에 기여해 왔다. AEO는 AI 기반 검색엔진(챗GPT·퍼플렉시티 등)에서 브랜드가 최적의 답변으로 노출되도록 하는 전략이다. GEO는 생성형 AI 환경에서 콘텐츠 가시성을 극대화하는 방법론이다. 현재 이 전략은 실제 실행 단계로 본격 진입했으며, PR·콘텐츠 개발 영역에서의 수요가 대폭 증가하고 있다.

앨리슨하이퍼앰은 이런 시장 수요 변화에 대응해, 단순히 서비스 라인을 확장하는 것을 넘어 AI를 조직의 핵심 운영 인프라로 내재화하는 근본적인 전환을 추진하고 있다. 특히 AI가 정보와 실행을 자동화할수록 에이전시의 진정한 차별화 요소는 그 위에 감성과 공감, 맥락을 더하는 HI(Human Insights), 즉 시니어 전문가들의 경험과 통찰력에 기반한 전략적 내러티브 설계 역량에 있다고 판단해 AI 전환과 내러티브 혁신에 역량을 집중한다.

정민아 앨리슨하이퍼앰 대표는 “AI 도구가 민주화된 환경에서 에이전시의 경쟁력을 결정짓는 것은 결국 HI, 즉 시니어 리더들의 경험과 통찰력이다. 2025년 AEO·GEO 컨설팅 영역의 전략적 확장에 이어, 2026년에는 AI의 민첩성에 인간의 창의성을 결합한 전략으로 진정한 AI 네이티브 에이전시로 도약하겠다”고 밝혔다.

최고전환책임자 신설로 AI 전환 컨트롤타워 구축

김준경 파트너가 맡게 된 CTO는 앨리슨하이퍼앰이 새롭게 신설한 직책이다. AI 시대 에이전시 산업의 구조적 변화에 선제적으로 대응하고, 고객사의 AI 기반 커뮤니케이션 전환을 직접 설계·실행하기 위한 전략적 포지션이다.

김준경 CTO는 플레시먼힐러드 코리아와 케첨 코리아에서 대표를 역임한 B2B2C 커뮤니케이션 전략 전문가다. 연세대학교와 조지워싱턴대학교에서 커뮤니케이션을 전공했으며, 글로벌 테크 기업부터 F&B 기업에 이르기까지 다양한 산업군에 걸친 폭넓은 현지화 캠페인 실행 및 전략 자문 경험을 보유하고 있다.

김준경 CTO는 “AI라는 도구 위에 공감과 맥락을 더하는 것, 즉 AI와 HI의 조화가 앞으로 에이전시의 핵심 경쟁력이 될 것이다. 커뮤니케이션 렌즈를 통해 클라이언트의 도전 과제를 입체적으로 파악하고, 이해관계자별 맞춤형 해법과 내러티브를 개발하는 것이 최고전환책임자로서의 핵심 역할”이라고 밝혔다.

최고서사책임자 신설, AI 시대 내러티브 전략의 컨트롤타워 구축

AX 전략의 또 다른 축인 CNO에는 20년 이상 경력의 서사형 커뮤니케이션 전문가 변정현이 영입됐다. AI가 콘텐츠 생산을 자동화할수록, 브랜드의 진정성과 차별성을 만드는 것은 결국 인간의 통찰이 설계하는 내러티브다. 변정현 CNO는 복잡한 산업과 기술의 가치를 시장과 이해관계자가 이해할 수 있는 비즈니스 언어로 전환하는 데 탁월한 역량을 갖춘 전문가로, AI 시대 고객 커뮤니케이션의 내러티브 전략을 총괄하게 된다.

변정현 CNO는 삼성중공업에서 약 14년간 홍보·마케팅·기술영업 조직을 두루 경험하며, B2B 산업 현장에서 커뮤니케이션 역량을 쌓았다. 이후 공보비서관으로 4년간 재직하며 정책 메시지 설계, 공공 이해관계자 대응, 위기관리 등 공공 영역의 전략 커뮤니케이션을 수행했다. 또 전기차 충전, 무선전력전송 등 첨단 기술 스타트업에서 시리즈 투자 유치 PR과 대관 업무를 수행하며, 기업의 성장 단계별로 필요한 서사와 신뢰를 설계하고 실행해 왔다.

변정현 CNO는 에세이스트로서도 활발히 활동하고 있다. 필명 ‘변한다’로 산업 현장의 경험을 바탕으로 조직, 리더십, 일과 삶의 균형을 주제로 다수의 저서를 출간했다. 최근에는 '어느 날, 말 많은 로봇이 집에 왔는데'를 통해 기술과 사람 사이의 접점을 탐구하는 데 깊은 관심을 갖고 있다. 이처럼 산업·기술·정책·문화 콘텐츠를 아우르는 폭넓은 서사 역량은 AI가 만들어 내는 콘텐츠에 전략적 방향성과 인간적 깊이를 부여하는 핵심 자산이 될 것으로 기대된다.

관련기사

시니어 전문가 중심 리더십으로 AI 시대 고객 성공 지원

앨리슨하이퍼앰은 최근 두 달에 걸쳐 업계 최고 수준의 시니어 전문 인재를 연속으로 영입함으로써, AI 시대에 요구되는 고도화된 전문 역량을 빠르게 확충하고 있다. 이번 리더십 강화를 통해, 각 분야에 특화된 시니어 전문가들이 유기적으로 협업하며 AI 시대 고객의 성공을 지원할 계획이다.

김학균 대표가 이슈 관리 및 위기 커뮤니케이션을, 정민아 대표가 B2B 마케팅과 디지털을, 정경화 부사장이 B2C 및 헬스케어 부문 PR과 커뮤니케이션 전략을 총괄한다. 여기에 김준경 CTO가 AI 전환 전략과 고객 트랜스포메이션 자문을, 변정현 CNO가 내러티브 전략과 스토리텔링 혁신을 각각 이끌게 된다.